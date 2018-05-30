Дженна Дуан о разрыве с Ченнингом Татумом: «Я чувствую радость и свободу»

В этому года весь Голливуд потрясла новость о разводе голливудского актера Ченнинга Татума и его супруги, актрисы и танцовщицы Дженны Дуан, пишет Сегодня.
В интервью журналу Harper's Bazaar Дженна рассказала, как изменилась ее жизнь:
«Я всегда была счастлива быть женой. Но у меня появлялись вопросы «Кто я?», «Чего я хочу?», «Что я могу дать этому миру?». Я действительно хотела «расширить» свою жизнь и себя. И мой путь. Я чувствую радость, свободу и немного волнение. Это новая глава в моей жизни. Я чувствую себя действительно открытой, подающей надежды», – объяснила Дженна.
Также она рассказала о воспитании их с Ченнингом 5-летней дочери Эверли:
«Мы просто привыкаем к этому (разводу – Ред.). Мы находимся в хороших отношениях, стараясь быть лучшими родителями для Эверли. Мы поддерживаем друг друга», – объяснила актриса.
О дочери Дженна рассказывает следующее: «Она для меня как зеркало. Она настолько своенравна, что будто вдохновляет меня стать такой же свободной и упрямой». Уже сейчас виден амбициозный характер Эверли: «Если она в будущем не будет управлять своим бизнесом или даже миром миром, то. считайте, я не реализуюсь, как мать», – говорит Дуан.