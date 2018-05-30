Дженна Дуан о разрыве с Ченнингом Татумом: «Я чувствую радость и свободу»

В интервью журналу Harper's Bazaar Дженна рассказала, как изменилась ее жизнь:

«Я всегда была счастлива быть женой. Но у меня появлялись вопросы «Кто я?», «Чего я хочу?», «Что я могу дать этому миру?». Я действительно хотела «расширить» свою жизнь и себя. И мой путь. Я чувствую радость, свободу и немного волнение. Это новая глава в моей жизни. Я чувствую себя действительно открытой, подающей надежды», – объяснила Дженна.

Emmanuelle Chriqui, left, and Jenna Dewan Tatum arrive at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 4, 2018, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Также она рассказала о воспитании их с Ченнингом 5-летней дочери Эверли:

«Мы просто привыкаем к этому (разводу – Ред.). Мы находимся в хороших отношениях, стараясь быть лучшими родителями для Эверли. Мы поддерживаем друг друга», – объяснила актриса.