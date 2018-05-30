Если у вас украли еду в офисе, вероятнее всего - это директор

Сотрудники международной службы доставки еды Deliveroo for Business, доставляя заказы, нередко слышали жалобы от офисных работников на то, что коллеги постоянно воруют их еду.

«Доставляя миллионы блюд в офисы по всему миры, мы слышали много рассказов о том, как коллеги воруют обеды друг у друга», - сказал представитель компании.

Компания решила провести собственное исследование и опросила жертв краж, оставшихся без традиционного перекуса. 33 процента опрошенных признали, что хотя бы однажды лишались обеда на рабочем месте из-за воришек. Ещё 24 процента отметили, что не были жертвами, но лично наблюдали такое воровство.

Самым популярным среди воров стало молоко, а второе место заняли кофе и печенье. Но некоторые работники проявляли хладнокровную жестокость и крали у коллег ланчи покрупнее.

«Офисные работники бесстыдно воровали бутерброды, шоколадные батончики и даже домашние обеды.»

Чаще всего еда пропадала из офисного холодильника. На втором месте — личные столы других сотрудников, но самые опытные охотники за чужим бутербродом крали еду даже из микроволновой печи, пока обед нагревался.

Офисные воры делятся и по полу. Оказалось, что мужчины с большей вероятностью возьмут чужой обед, чем женщины.

«Мужчина с большей вероятностью украдёт вашу еду. Среди воров их было 25 процентов против 19 процентов женщин.»

Несмотря на высокое количество пропадающих обедов, три из десяти человек рассказали, что знают, кто ворует их ланч. Среди подозреваемых оказывались люди, сидящие в офисе неподалёку, и те, с кем были конфликты на рабочем месте. Но большинство опрошенных считает, что их обеды ворует директор компании.

Лишь семь процентов офисных работников признались, что умышленно съедали чужой обед, а ещё 15 добавили, что хотя бы раз в жизни крали что-либо.