Мы потеряли дар речи: сказочно богатый дубайский шейх катается в Пирита на велосипеде

Мой отец, Его Высочество шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, является моим наставником по жизни. Я всегда продолжаю у него учиться, и его опыт помогает мне в решении многих стратегических вопросов. Моя мать, шейха Хинд, — истинный образец любящей и заботливой матери. Она вырастила меня в атмосфере абсолютной любви и привязанности и до сих пор поддерживает меня, несмотря на то, что я уже взрослый. Я никогда не забуду глубокую преданность и доброту моей матери. Я испытываю к ней огромное уважение и считаю, что любое общество, где не ценят матерей, является бесчестным и ничего не стоит.