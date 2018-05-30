Мы потеряли дар речи: сказочно богатый дубайский шейх катается в Пирита на велосипеде

В соцсетях активно обсуждается Instagram-видео дубайского принца Хамдана бина Мохаммеда бина Рашида аль Мактума, прибывшего вчера в Таллинн на частном самолете и катающегося по Пирита на велосипеде.
На фотографиях четко видно, как шейх в спортивной одежде и серой неприметной кепке катается на велосипеде в Пирита на берегу моря и в сосновом лесу. Один из снимков сделан на парковке, пишет Elu24.
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум - член правящей династии эмирата Дубай, сын Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, наследный принц Дубая с 1 февраля 2008 года. Патронирует несколько благотворительных проектов, также активно занимается экономикой. Кроме этого, шейх занимается несколькими видами спорта - верховой ездой, велоспортом и подводным плаванием.
У себя на родине принц известен написание романтических и патриотических стихотворений, которые там очень популярны. Также мужчина участвует в гонках.
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является одним из тринадцати детей Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума от его первой жены Хинд бинт Мактум бин Джума Аль Мактум и его вторым сыном после Рашида Аль Мактума. Своё детство и воспитание описывал следующим образом:
Мой отец, Его Высочество шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, является моим наставником по жизни. Я всегда продолжаю у него учиться, и его опыт помогает мне в решении многих стратегических вопросов. Моя мать, шейха Хинд, — истинный образец любящей и заботливой матери. Она вырастила меня в атмосфере абсолютной любви и привязанности и до сих пор поддерживает меня, несмотря на то, что я уже взрослый. Я никогда не забуду глубокую преданность и доброту моей матери. Я испытываю к ней огромное уважение и считаю, что любое общество, где не ценят матерей, является бесчестным и ничего не стоит.
Обращаем ваше внимание на то, что принц Хамдан не женат. Детей нет. Во всевозможных светских хрониках нередко фигурирует как один из самых завидных холостяков планеты, при этом к его достоинствам причисляют не только баснословное богатство, но также хорошее образование и внешние данные. Поскольку принц Хамдан является членом королевской семьи, многие аспекты его частной жизни остаются недоступными для широкой публики.
Смотрите, как шейх развлекается у себя на родине!