Лопоухие звезды, чья внешность не влияет на славу и популярность

Говорят, что лопоухие – очень добрые люди. Они обычно имеют комплексы по поводу своей внешности, застенчивы, не выпячиваются в компаниях, а потому умеют ценить доброе отношение к ним. Значит, и в ответ будут транслировать подобное, пишет Fabiosa.
Отследить тенденцию можно на примере звезд, которым лопоухость не мешает блистать на сцене, экране и выстраивать добрые отношения с коллегами. Более того, их особенные ушки придают им некий шарм и выделяют из толпы.
Но так было не всегда.
Юлия Началова
Недовольство своей внешностью певица испытывала долго, но упорно двигалась к сцене, поддерживаемая родителями – профессиональными музыкантами. Первый дебют был удачным – в пятилетнем возрасте Юля победила в конкурсе «Утренняя звезда», и с тех пор ее звезда ярко сияет на небосклоне эстрады.
Чего стоит участие в престижном конкурсе «Big Apple-95», где борьба за главный приз велась с Кристиной Агилерой и Диной Браун. Представляете радость 14-летней лопоухой блондинки с голубыми глазами, когда ей вручали Гран-при?! Кто там вспомнит про те уши!
Сейчас на счету Юлии сольные концерты и альбомы, участие в реалити-шоу и съемки в фильмах, записи клипов и телевизионных передач. Певица и ведущая очень востребована.
Были эксперименты с внешностью: пережила анорексию, операцию по увеличению груди. Ушей, правда, не касались. Видимо, вовремя пришло осознание, что если есть недовольство внешностью, то надо работать над самооценкой, а не ложиться под наркоз.
Светлана Ходченкова
Могла ли подумать 16-летняя лопоухая долговязая девушка, что когда-то будет сниматься в Голливуде?! В тот период ее неуверенность в себе зашкаливала, но Светлана понимала, что с этим надо что-то делать, иначе дальше будет хуже.
Она написала заявку в модельное агентство Славы Зайцева, поработала по контракту в Японии. Вернулась оттуда с деньгами, знанием изнанки модельного бизнеса и явно возросшей уверенностью в своих силах. С этим и отправилась в театральное училище.
Теперь актриса получает приглашение за приглашением как от российских кинорежиссеров, так и зарубежных. Играет в театральных проектах, снимается в клипах, рекламных роликах. Словом, отбоя от предложений нет. Причем предлагают роли уверенных, самостоятельных, активных героинь – ну всё, как Светлана хотела!
Алиса Гребенщикова
И за фамилию звучную, и за внешность отличительную дочь должна благодарить своего знаменитого папу. Однако известность несколько напрягала наследницу, поскольку притягивала видео- и фотокамеры, чему девушка явно противилась.
Зато сейчас софиты, прожектора, публичность – это часть ее работы, так как Алиса после окончания театрального вуза много снимается в кино, играет в спектаклях, соглашается на участие в телевизионных шоу, вела авторский телепроект.
Работу свою обожает, она для нее – и вдохновение, и энергоподпитка, и радость от встреч с коллегами, зрителями.
Паулина Андреева
Милые ушки Екатерины, а именно так назвали родители дочь, в осознанном возрасте постоянно вызывали недовольство их обладательницы. Но зов сцены был сильнее, поэтому девушка смело участвовала в школьных спектаклях, соглашаясь на разные роли. Например, Страшилы из сказки «Волшебник Изумрудного города». Опыт получила колоссальный!
Именно эта смелость помогла петербурженке Екатерине распрощаться после 2 курса с факультетом журналистики местного университета и поступать в театральный вуз в Москве. Попытка была удачной, еще во время учебы была занята в спектаклях, а потом принята в труппу театра имени А. П. Чехова.
Начинающую актрису не оставил без внимания и кинематограф, на счету Паулины (такое имя она взяла себе) уже полтора десятка ролей. Востребованность помогла ей не только смириться со своей внешностью, но и полюбить ее, поэтому сейчас актриса свободно появляется на тусовках с гладко зачесанными волосами и ни разу не комплексует.
Анна Чиповская
Если к своей внешности относиться с юмором, тогда уходит страх быть высмеянной кем-то другим. Так решила Анна еще на заре занятия модельным бизнесом и смело шагнула на подиум, а заодно и на курс Константина Райкина во МХАТе.
Актрису запомнили по главной роли в сериале «Оттепель», а в целом на ее счету более 30 фильмов, 10 спектаклей, участие в съемках клипов. Партнерами Анны Чиповской по сцене стали Павел Табаков, Евгений Миронов, Петр Федоров.
И если с такой внешностью девушка становится послом красоты косметического бренда, то это говорит лишь о том, что талант перевоплощения, умение работать в кадре и понимать поставленную задачу превосходят все остальные моменты.