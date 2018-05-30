Лопоухие звезды, чья внешность не влияет на славу и популярность

Отследить тенденцию можно на примере звезд, которым лопоухость не мешает блистать на сцене, экране и выстраивать добрые отношения с коллегами. Более того, их особенные ушки придают им некий шарм и выделяют из толпы.

Но так было не всегда.

Юлия Началова

Недовольство своей внешностью певица испытывала долго, но упорно двигалась к сцене, поддерживаемая родителями – профессиональными музыкантами. Первый дебют был удачным – в пятилетнем возрасте Юля победила в конкурсе «Утренняя звезда», и с тех пор ее звезда ярко сияет на небосклоне эстрады.

Чего стоит участие в престижном конкурсе «Big Apple-95», где борьба за главный приз велась с Кристиной Агилерой и Диной Браун. Представляете радость 14-летней лопоухой блондинки с голубыми глазами, когда ей вручали Гран-при?! Кто там вспомнит про те уши!

Сейчас на счету Юлии сольные концерты и альбомы, участие в реалити-шоу и съемки в фильмах, записи клипов и телевизионных передач. Певица и ведущая очень востребована.

Были эксперименты с внешностью: пережила анорексию, операцию по увеличению груди. Ушей, правда, не касались. Видимо, вовремя пришло осознание, что если есть недовольство внешностью, то надо работать над самооценкой, а не ложиться под наркоз.

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on Feb 19, 2018 at 12:04am PST

Светлана Ходченкова

Могла ли подумать 16-летняя лопоухая долговязая девушка, что когда-то будет сниматься в Голливуде?! В тот период ее неуверенность в себе зашкаливала, но Светлана понимала, что с этим надо что-то делать, иначе дальше будет хуже.

Она написала заявку в модельное агентство Славы Зайцева, поработала по контракту в Японии. Вернулась оттуда с деньгами, знанием изнанки модельного бизнеса и явно возросшей уверенностью в своих силах. С этим и отправилась в театральное училище.

Теперь актриса получает приглашение за приглашением как от российских кинорежиссеров, так и зарубежных. Играет в театральных проектах, снимается в клипах, рекламных роликах. Словом, отбоя от предложений нет. Причем предлагают роли уверенных, самостоятельных, активных героинь – ну всё, как Светлана хотела!

A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Feb 21, 2018 at 12:40am PST

Алиса Гребенщикова

И за фамилию звучную, и за внешность отличительную дочь должна благодарить своего знаменитого папу. Однако известность несколько напрягала наследницу, поскольку притягивала видео- и фотокамеры, чему девушка явно противилась.

Зато сейчас софиты, прожектора, публичность – это часть ее работы, так как Алиса после окончания театрального вуза много снимается в кино, играет в спектаклях, соглашается на участие в телевизионных шоу, вела авторский телепроект.

Работу свою обожает, она для нее – и вдохновение, и энергоподпитка, и радость от встреч с коллегами, зрителями.