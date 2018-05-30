Не позеленеть бы от зависти: в этом райском уголке принц Гарри и Меган проведут медовый месяц

Новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские, больше известные как принц Гарри и Меган Маркл, планируют провести медовый месяц в Канаде. Фото домика, в котором, скорее всего, поселятся молодые, публикует издание Daily Mail.
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в «канадском раю»
Сообщается, что влюбленные проведут медовый месяц в национальном парке Джаспер провинции Альберта. Ранее там уже останавливались члены британской королевской семьи. Так, Георг VI и королева-мать посещали парк в 1939 году, а королева Елизавета и принц Филипп — в июне 2005 года.
Выбранный парой домик, известный под названием The Royal Retreat, находится на берегу красивого озера. На площади около 550 квадратных метров разместились шесть спален, две столовых, два камина, веранда и кухня.
Пока не известно, когда именно молодые отправятся на отдых. Ранее Гарри и Меган сообщили о своём намерении отложить медовый месяц.