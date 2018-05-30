Не позеленеть бы от зависти: в этом райском уголке принц Гарри и Меган проведут медовый месяц

Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в «канадском раю»

Сообщается, что влюбленные проведут медовый месяц в национальном парке Джаспер провинции Альберта. Ранее там уже останавливались члены британской королевской семьи. Так, Георг VI и королева-мать посещали парк в 1939 году, а королева Елизавета и принц Филипп — в июне 2005 года.

Выбранный парой домик, известный под названием The Royal Retreat, находится на берегу красивого озера. На площади около 550 квадратных метров разместились шесть спален, две столовых, два камина, веранда и кухня.