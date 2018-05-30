На шоу талантов участник запер себя в кубе с водой, но что-то пошло не так...

Выступление одного из участников на британском шоу Got Talent едва не закончилось трагедией. Эскейпологист Мэтт Джонсон надел на голову стеклянный короб, заполненный водой. Для большей перчинки трюка он должен был самостоятельно освободиться из него, открыв несколько замков не только на кубе, но и на себе, пишет The Sun.

Всe это Мэтт делал с закрытыми глазами и планировал освободить себя через минуту и 45 секунд, однако что-то пошло не так. Мужчине стало труднее задерживать дыхание, и он торопился закончить выступление как можно скорее. Когда время перевалило уже за две минуты, Мэтт стал задыхаться и жестами звать на помощь.