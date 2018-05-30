ср, 30.05.2018
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  • На шоу талантов участник запер себя в кубе с водой, но что-то пошло не так...

На шоу талантов участник запер себя в кубе с водой, но что-то пошло не так...

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ФОТО: Кадр из телешоу

Эскейпологист Мэтт Джонсон провел около двух минут в запертом кубе, после чего не смог сам его открыть и стал жестами звать на помощь.

Выступление одного из участников на британском шоу Got Talent едва не закончилось трагедией. Эскейпологист Мэтт Джонсон надел на голову стеклянный короб, заполненный водой. Для большей перчинки трюка он должен был самостоятельно освободиться из него, открыв несколько замков не только на кубе, но и на себе, пишет The Sun.

Всe это Мэтт делал с закрытыми глазами и планировал освободить себя через минуту и 45 секунд, однако что-то пошло не так. Мужчине стало труднее задерживать дыхание, и он торопился закончить выступление как можно скорее. Когда время перевалило уже за две минуты, Мэтт стал задыхаться и жестами звать на помощь.

К счастью, на подхвате были помощники, которые протянули ему металлический штырь. С помощью него он смог вскрыть куб. Зрители и члены жюри были в шоке и попросили прервать шоу — некоторым из них стало плохо.

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