41-летняя Светлана Зейналова родила девочку и показала фото из роддома

На днях известная телеведущая во второй раз стала матерью.
Российская телеведущая Светлана Зейналова на днях родила дочь. Девочка появилась на свет в подмосковном «Лапино» 27 мая 2018 года. Первый снимок с малышкой звезда опубликовала в своем Instagram.
«Я от всей души благодарю великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было прекрасно!» - написала она.
Также она поблагодарила персонал клиники, в которой родилась ее вторая дочь.
«...Особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь, и требовала остановить процесс. Меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой!» - подчеркнула Светлана Зейналова.
Подписчики поздравили телеведущую с радостным событием и пожелали здоровья малышке.
У Светланы Зейналовой также растет дочь от брака с Алексеем Глазатовым. У девочки по имени Александра в раннем возрасте диагностировали аутизм.
Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю КГ «Лапино», его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать «СПАСИБО» Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу «Лапино» за теплый приём и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! #мама #дочка #роддом #рожатьвесело #роды #лапино @lapinomed #счастье #дваждымама #спатьбольшенебуду