41-летняя Светлана Зейналова родила девочку и показала фото из роддома

Российская телеведущая Светлана Зейналова на днях родила дочь. Девочка появилась на свет в подмосковном «Лапино» 27 мая 2018 года. Первый снимок с малышкой звезда опубликовала в своем Instagram.

«Я от всей души благодарю великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было прекрасно!» - написала она.

Также она поблагодарила персонал клиники, в которой родилась ее вторая дочь.

«...Особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь, и требовала остановить процесс. Меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой!» - подчеркнула Светлана Зейналова.

Подписчики поздравили телеведущую с радостным событием и пожелали здоровья малышке.