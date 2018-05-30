Ведущая премии RU.TV отказалась извиняться перед Бузовой

Фанаты Ольги обиделись на неуважительное обращение с кумиром и потребовали от Юлианны извинений, однако их не последовало.

Певица объяснила, что церемония награждения шла в прямом эфире, поэтому она была вынуждена поторопить задержавшуюся на сцене Бузову. Юлианна уверяет, что Ольга на неё не в обиде, так как сама опытная ведущая и прекрасно понимала, что происходит. Также она отметила: «Поклонники Ольги Бузовой очень внимательны к ней и невнимательны к другим».

«После премии мы с Ольгой Бузовой переписывались, она мне ни слова не сказала, что её что-то задело или она чем-то недовольна», - сказала Юлианна в итервью Dom2Life.

Неизвестно, успокоит ли поклонников Ольги Бузовой это заявление — пока они продолжают бушевать в «Инстаграме» певицы. Сама «пострадавшая» ситуацию не комментирует.

«Фу, ты меня так взбесила, ты что так придралась к Бузовой на премии, завидуешь — завидуй молча, она лучше тебя 100%», - написал один из комментаторов Юлианне.