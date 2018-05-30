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  • Ведущая премии RU.TV отказалась извиняться перед Бузовой

Ведущая премии RU.TV отказалась извиняться перед Бузовой

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ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

Юлианна Караулова рассказала о ссоре, вспыхнувшей между ней и Ольгой Бузовой на вручении премии телеканала RU.TV. Певица, а по совместительству ведущая церемонии, несколько раз перебила Бузову, а затем и вовсе прогнала её со сцены, пишет Лайф.

Фанаты Ольги обиделись на неуважительное обращение с кумиром и потребовали от Юлианны извинений, однако их не последовало.

Певица объяснила, что церемония награждения шла в прямом эфире, поэтому она была вынуждена поторопить задержавшуюся на сцене Бузову. Юлианна уверяет, что Ольга на неё не в обиде, так как сама опытная ведущая и прекрасно понимала, что происходит. Также она отметила: «Поклонники Ольги Бузовой очень внимательны к ней и невнимательны к другим».

«После премии мы с Ольгой Бузовой переписывались, она мне ни слова не сказала, что её что-то задело или она чем-то недовольна», - сказала Юлианна в итервью Dom2Life.

Неизвестно, успокоит ли поклонников Ольги Бузовой это заявление — пока они продолжают бушевать в «Инстаграме» певицы. Сама «пострадавшая» ситуацию не комментирует.

«Фу, ты меня так взбесила, ты что так придралась к Бузовой на премии, завидуешь — завидуй молча, она лучше тебя 100%», - написал один из комментаторов Юлианне.

5512746 26.05.2018 Singer Yulianna Karaulova before the 8th RU.TV music awards ceremony in Moscow's Crocus City Hall.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik

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