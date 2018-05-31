Позор! Бородину и жену Джигана поймали на краже идей одежды с AliExpress

Телеведущую Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову поймали на продаже одежды с AliExpress под видом собственного бренда, пишет Лайф.
По данным телеграм-канала, наряды от звёзд отличаются от одежды с Китая только перешитым ярлыком с названием бренда и ценой.
Так, в Store By Ksenia Borodina представлено красное вельветовое пальто за 4900 рублей (67 евро).
Девочки, Ваше любимое вельветовое платье В НАЛИЧИИ ‼️Цена: 4.900₽ Размер: S-M(42-44), длина 102 см. Спеши заказать! Количество сильно ограничено. ‼️ДЛЯ ЗАКАЗА пишите нам в WhatsApp 7️⃣9️⃣2️⃣6️⃣9️⃣2️⃣6️⃣7️⃣2️⃣2️⃣7️⃣ 📦🕊ДОСТАВКА в любую точку мира! 🔘Экспресс-доставка по России! #bangbang #bangbangbykseniaborodina #dress #ксениябородина #borodylia
Осеннее платье такого же фасона и качества есть и на AliExpress, но только в четыре раза дешевле — за 1158 рублей (16 евро).
Это не единственный наряд, полностью повторяющий модель, представленную в интернет-магазине. В шоурум звезды есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей (53 евро).
New💙 Платье с ажурной сеткой и комбинацией внутри! ‼️Цена: 3.900₽ Размер: one size(подойдёт на 40–44) Цвета: синий и пудра _______________________ ‼️ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ можно, написав нам в WhatsApp +7(926)9267227 (ссылка в описании профиля) 📦Быстрая Доставка по Москве и области! ✈️Доставка по всей России и в любую точку мира!!! #bangbang #dress #newdress
Его полную копию можно также купить AliExpress, но больше, чем в три раза дешевле — за 1127 рублей (15 евро).
В магазине Оксаны Самойловой, который также активно рекламируется в «Инстаграме», также двойники китайских товаров.
Так, «сочное платье «Делис»» для девочек за 2600 рублей (35 евро) ничем, кроме цены, не отличается от «летнего платья лимон» за 460 рублей (6 евро) в интернет-магазине.
Самое яркое лето вместе с Iamspecial 😍🌈🌴🍋Сочное платье Делис 😍для девочек от 3 до 12 лет из набивной хлопчатобумажной ткани "лимон" 🍋Платье отрезное по линии талии,с расширенной к низу юбкой👗По горловине и спинке украшено оборкой🌸Спинка изделия открытая и имеет небольшой бантик🎀Идеально для отпуска и яркого лета 🤸🏻♀️🌈🍋 Заказ можно оформить на сайте www.iamspecial.ru❗️Внимание❗️Мы не принимаем оплату на карту❗️оплата только на нашем официальном сайте ❗️Или наличными курьеру,если Вы находитесь в Москве ❗️❗️❗️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Размеры:3-4(Рост:104)/4-5(Рост:110)/5-6(Рост:116)/6-7(Рост:122)/7-8(Рост:128)/8-9(Рост:134)/9-10(Рост:140)/10-11(Рост:146)/11-12(Рост:152) 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Платье Делис Цена:2600₽
Стоит отметить, что на интернет-магазин Ксении Бородиной подписано более 300 тысяч человек, на шоурум Оксаны Самойловой — более 500.