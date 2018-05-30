Смертельный номер: в Старом городе велосипедист с флагом Эстонии проехал по тросу на огромной высоте! ГАЛЕРЕЯ!
30 мая 2018 г., 20:45
Сотни людей в Старом городе смотрели на это представление, затаив дыхание.
30 мая в 19.00 на Ратушной площади началось представление «Мечта века» по случаю открытия 37-х Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, повествует о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века.
Во время представления гости увидели захватывающее зрелище - от церкви Пюхавайму до Ратуши на внушительной высоте по тросу проехал велосипедист.
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