Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова

Александру Абдулову исполнилось бы 65 лет. 29 мая вечер памяти популярного артиста прошел в его родном театре "Ленком". Вместе с Сергеем Степанченко на сцену вышла дочь Абдулова, 11-летняя Евгения.

Вечер назывался "Понимаешь, Женя..." Друзья Александра рассказывали девочке, которая никогда не видела своего отца, о том, каким был актер и режиссер Абдулов. Жадный до жизни, импульсивный, горячий - таким помнят его родные и коллеги. Он мог заявиться в три часа ночи к режиссеру Соловьеву, чтобы познакомить с перспективным, с его точки зрения, артистом. Мог, не дождавшись такси, нанять для поездки по чужому городу трамвай.

С такой же полной отдачей болел за любимый "Спартак". Игроки это знали – и, когда Абдулов лежал очень больной в израильской клинике, вышли на поле в майках с его портретом, чтобы поддержать дорогого им артиста.

Об отце Жене рассказали режиссеры Александр Адабашьян и Сергей Соловьев, худрук "Ленкома" Марк Захаров, его друзья Александр Збруев и Леонид Ярмольник. У всех присутствовавших было ощущение, что Абдулов с ними, рядом. Они так и говорят: мы не верим, что его нет. Кажется, что Саша просто вышел – и вот-вот вернется.

В течение всего вечера на экране мелькали кадры из фильмов и сцены из спектаклей с участием Александра Гавриловича. Звучали песни в исполнении актера – в частности, его любимая "Утиная охота" Розенбаума, пишет "Вокруг кино".