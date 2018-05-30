ср, 30.05.2018
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  • Экс-солистка «Ленинграда» намекнула на причину развода Шнурова

Экс-солистка «Ленинграда» намекнула на причину развода Шнурова

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ФОТО: Shamukov Ruslan / ITAR-TASS

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс опубликовала в своем Instagram занятный пост.

По ее словам, в последнее время ее телефон «буквально разрывается» от звонков журналистов, которые просят «прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России».

«На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина», - написала певица.

Подписчики Алисы предположили, что речь идет о недавнем заявлении лидера «Ленинграда» Сергее Шнурове, сообщившем о своем разводе с женой Матильдой.

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

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