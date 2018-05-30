Почему принц Гарри на свадьбу оделся как Николай II

Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл вызвала ажиотаж во многих странах. Больше всего, конечно, обсуждали платье невесты. А вот жених в мундире темно-зеленого цвета выглядел достаточно скромно. Но такова традиция: английские королевские женихи обычно надевают на свадебное торжество военные мундиры – в основном тех полков, где они проходили службу.

Принц Гарри ФОТО: Pool / Reuters/Scanpix

Принц Гарри в день своей свадьбы надел парадный мундир родного Дворцового кавалерийского полка - Blues and Royals.