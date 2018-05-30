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  • Почему принц Гарри на свадьбу оделся как Николай II

Почему принц Гарри на свадьбу оделся как Николай II Смотрите фото и видео!

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ФОТО: Aaron Chown / PA Wire/PA Images

Британский принц надел на свою свадьбу китель - копию мундира последнего русского царя.

Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл вызвала ажиотаж во многих странах. Больше всего, конечно, обсуждали платье невесты. А вот жених в мундире темно-зеленого цвета выглядел достаточно скромно. Но такова традиция: английские королевские женихи обычно надевают на свадебное торжество военные мундиры – в основном тех полков, где они проходили службу.

Принц Гарри

ФОТО: Pool / Reuters/Scanpix

Принц Гарри в день своей свадьбы надел парадный мундир родного Дворцового кавалерийского полка - Blues and Royals.

Несмотря на архаичное название этой части, принц Гарри - боевой офицер, дослужился до капитана, в качестве вертолетчика воевал в Афганистане. Форма полка до боли напоминает китель Николая II. И это не случайно. Российский император был двоюродным братом короля Великобритании Георга V и являлся почетным шефом Королевского гвардейского драгунского полка. В музее замка в Эдинбурге выставлен портрет царя кисти Валентина Серова в мундире «шотландских серых».

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