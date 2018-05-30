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  • Вау! Ангел Victoria's Secret снялась в форме сборной России

Вау! Ангел Victoria's Secret снялась в форме сборной России

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ФОТО: CJMAR / LASCANA/ MEGA

Чемпионат мира по футболу всё ближе. И ажиотаж по всему миру в связи с этим всё сильнее. Для Бразилии футбол — не просто спорт, а религия. Страсть к этой игре в крови абсолютно всех жителей страны, пишет Лайф.

Вот и бразильская супермодель Алессандра Амбросио сфотографировалась в футбольной форме. Но в форме не сборной своей страны, а сборной России. Откровенный фотосет выполнила известный фотограф Зои Гросманн.

На протяжении многих лет Алессандра Амбросио являлась лицом бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Амбросио выходила на подиум даже на самых ранних сроках беременности (за время своей карьеры в VS она родила двоих детей), а также в рекордно короткое время после родов приходила в прекрасную физическую форму.

Прошлой осенью Алессандра в последний раз появилась на грандиозном шоу Victoria’s Secret. Модель решила заняться собственными проектами, а также посвятить себя работе в кино.

Алессандре 37 лет, и она свободна. В марте 2018 года рассталась с мужем после 10 лет брака, в котором родилось двое детей.

Смотрите фото в Instagram фотографа!

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