Что она с собой делает?! 65-летняя Ирина Понаровская поразила моложавым видом

В последнее время Ирина Понаровская не дает интервью, практически не выступает и крайне редко появляется на радарах СМИ.

В одной из телепередач Лолита Милявская рассказала о том, куда пропала певица: «Ира очень хрупкая. Мир шоу-бизнеса очень жесток. Все, кто в нем выживают, — это мужики. Неважно, женщина ты или мужчина, — ты мужик. Выдержать могут не все». Также исполнительница хита «На Титанике» намекнула, что Понаровская покинула сцену, потому что начала стареть, пишет Woman.

На днях в Сети появилось новое фото Ирины. Интернет-пользователи принялись обсуждать новую прическу артистки и ее элегантный наряд. «Восхитительная, нереально красивая женщина, эталон подражания», «Это она сейчас так выглядит?! Я думала, это фото 20-летней давности!», «Очень эффектная женщина», «Ну не могу я поверить, что ей 65 лет здесь», — написали в комментариях восхищенные интернет-пользователи.

Поклонники считают, что Ирина до сих пор выглядит прекрасно и могла бы все же изредка выступать на сцене. Впрочем, фанаты певицы считают, что умение вовремя уйти только красит Понаровскую.