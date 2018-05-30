ср, 30.05.2018
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Стихотворение, которое перевернет вашу жизнь. Всё к лучшему!

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Счастье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Прекрасные стихи о жизни наполненные глубоким смыслом.

Данные строки — еще один шанс задуматься каждому о жизни, поменять что – либо в себе, в своем отношении к окружающей действительности, пишет Cluber.com.ua.

Красивые стихи о жизни для вас, мои друзья, для тех, кто уже не так молод и безмятежен, для тех, кто способен осмысливать происходящие события на своем жизненном пути.

***

Всё в этой жизни случается к лучшему!

Дайте возможность представиться случаю!

Дайте возможность Вселенной исправиться!

Пусть совершается то, что вам нравится!

Кто-то вас бросил, ушел без прощания!

Может, устал уже от ожидания

Тот, для кого вы судьбой предназначены?

И на чужих ваши годы потрачены!

Предал вас друг и унизил в компании?

Значит, приходит конец ожиданию!

Значит, растете и преображаетесь,

И от продажных друзей избавляетесь!

И на работе давно неприятности…

Вас наказали по чьей-то халатности?

Скоро, наверное, случай представится,

Даст вам работу, которая нравится!

Разве не стоит довериться случаю?

Или надеяться только на лучшее?

И позволять исполняться желаниям,

Мир полюбить за его обаяние!

Дайте возможности время представиться!

Дайте удаче хоть раз позабавиться!

Жизнь научитесь винить с осторожностью,

Дайте судьбе поделиться возможностью!

Зря в этом мире ничто не случается!

Место для лучшего освобождается!

Не торопите судьбу нетерпением!

Случай представится с верным решением!

Автор: Лидия Коржан

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