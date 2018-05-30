Стихотворение, которое перевернет вашу жизнь. Всё к лучшему!

Прекрасные стихи о жизни наполненные глубоким смыслом.
Данные строки — еще один шанс задуматься каждому о жизни, поменять что – либо в себе, в своем отношении к окружающей действительности, пишет Cluber.com.ua.
Красивые стихи о жизни для вас, мои друзья, для тех, кто уже не так молод и безмятежен, для тех, кто способен осмысливать происходящие события на своем жизненном пути.
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Всё в этой жизни случается к лучшему!
Дайте возможность представиться случаю!
Дайте возможность Вселенной исправиться!
Пусть совершается то, что вам нравится!
Кто-то вас бросил, ушел без прощания!
Может, устал уже от ожидания
Тот, для кого вы судьбой предназначены?
И на чужих ваши годы потрачены!
Предал вас друг и унизил в компании?
Значит, приходит конец ожиданию!
Значит, растете и преображаетесь,
И от продажных друзей избавляетесь!
И на работе давно неприятности…
Вас наказали по чьей-то халатности?
Скоро, наверное, случай представится,
Даст вам работу, которая нравится!
Разве не стоит довериться случаю?
Или надеяться только на лучшее?
И позволять исполняться желаниям,
Мир полюбить за его обаяние!
Дайте возможности время представиться!
Дайте удаче хоть раз позабавиться!
Жизнь научитесь винить с осторожностью,
Дайте судьбе поделиться возможностью!
Зря в этом мире ничто не случается!
Место для лучшего освобождается!
Не торопите судьбу нетерпением!
Случай представится с верным решением!
Автор: Лидия Коржан