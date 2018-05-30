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  • Видео: женщины забросали Джонни Деппа бюстгальтерами на концерте в Москве

Видео: женщины забросали Джонни Деппа бюстгальтерами на концерте в Москве Актер не растерялся!

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ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Российские поклонницы забросали нижним бельем известного актера и музыканта Джонни Деппа в ходе концерта группы Hollywood Vampires в Москве.

Видео разместила в соцсетях одна из фанаток творчества Джека Воробья. Сам американец отреагировал невозмутимо.

Пикантную часть дамского гардероба он прикрепил к своей гитаре и продолжил играть.

 

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Отметим, что 54-летний Джонни Депп оказался поклонником красоты русских девушек. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции в Москве.

«Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — признался артист.

Группа Hollywood Vampires была создана в 2015 году. Тогда же вышел в свет ее дебютный и пока что единственный альбом. Помимо голливудского актера в ее состав входят один из первых шок-рокеров Элис Купер и основатель культовой группы Aerosmith Джо Перри.

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