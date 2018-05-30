Видео: женщины забросали Джонни Деппа бюстгальтерами на концерте в Москве

Российские поклонницы забросали нижним бельем известного актера и музыканта Джонни Деппа в ходе концерта группы Hollywood Vampires в Москве.
Видео разместила в соцсетях одна из фанаток творчества Джека Воробья. Сам американец отреагировал невозмутимо.
Пикантную часть дамского гардероба он прикрепил к своей гитаре и продолжил играть.
Отметим, что 54-летний Джонни Депп оказался поклонником красоты русских девушек. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции в Москве.
«Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — признался артист.
Группа Hollywood Vampires была создана в 2015 году. Тогда же вышел в свет ее дебютный и пока что единственный альбом. Помимо голливудского актера в ее состав входят один из первых шок-рокеров Элис Купер и основатель культовой группы Aerosmith Джо Перри.