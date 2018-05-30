Видео: женщины забросали Джонни Деппа бюстгальтерами на концерте в Москве

Видео разместила в соцсетях одна из фанаток творчества Джека Воробья. Сам американец отреагировал невозмутимо.

Пикантную часть дамского гардероба он прикрепил к своей гитаре и продолжил играть.

A post shared by Alice Sanliss (@_lunaman_) on May 28, 2018 at 3:01pm PDT

Отметим, что 54-летний Джонни Депп оказался поклонником красоты русских девушек. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции в Москве.

«Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — признался артист.