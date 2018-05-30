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  • Вылитый отец! Подросший сын Тоомаса Хендрика Ильвеса умилил соцсети

Вылитый отец! Подросший сын Тоомаса Хендрика Ильвеса умилил соцсети

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ФОТО: Rainer Sternfeld

Как быстро растут дети! Маленький сын бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса все больше становится похож на отца.

Сегодня на официальной странице экс-первой леди Эстонии Иевы Ильвес в Facebook появился снимок сына Ханса Хендрика, который родился в начале 2017 году в их счастливом браке с экс-президентом страны Тоомасом Хендриком Ильвесом. 

Во внешности малыша прочитывается явное сходство с чертами его знаменитого отца.

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