Целлюлит и ужасные складки: как Риз Уизерспун выглядит без фотошопа и фильтров

На днях папарацци сфотографировали 42-летнюю Риз Уизерспун в купальнике во время отдыха на одном из пляжей Мексики.
Интернет-пользователи обсуждают фото известной голливудской блондинки, сделанные папарацци на пляже в Мексике. Актриса проводит отпуск на курорте Кабо-Сан-Лукас вместе с мужем и детьми.
На снимках знаменитость предстала в слитном черном купальнике без бретелей, солнцезащитных очках и белой шляпе. Звезда наслаждалась морем и солнцем и даже не могла представить, что находится под прицелом камер. Проворные фотографы сумели запечатлеть Риз Уизерспун далеко не в самой лучшей форме. На снимках тело актрисы смотрится дряблым, на ногах и ягодицах отчетливо виден целлюлит, а на боках и животе заметны складки.
Поклонники Блондинки в законе совсем не ожидали увидеть такие фото, ведь они привыкли, что на страницах модных журналов и в соцсетях Риз выглядит иначе. Смотрите галерею!