Целлюлит и ужасные складки: как Риз Уизерспун выглядит без фотошопа и фильтров

На снимках знаменитость предстала в слитном черном купальнике без бретелей, солнцезащитных очках и белой шляпе. Звезда наслаждалась морем и солнцем и даже не могла представить, что находится под прицелом камер. Проворные фотографы сумели запечатлеть Риз Уизерспун далеко не в самой лучшей форме. На снимках тело актрисы смотрится дряблым, на ногах и ягодицах отчетливо виден целлюлит, а на боках и животе заметны складки.