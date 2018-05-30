ср, 30.05.2018
Так вот ты какой, житель Каламая! Кальюлайд привлек внимание прохожих проверенным способом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Целлюлит и ужасные складки: как Риз Уизерспун выглядит без фотошопа и фильтров

Целлюлит и ужасные складки: как Риз Уизерспун выглядит без фотошопа и фильтров Папарацци!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

На днях папарацци сфотографировали 42-летнюю Риз Уизерспун в купальнике во время отдыха на одном из пляжей Мексики. 

Интернет-пользователи обсуждают фото известной голливудской блондинки, сделанные папарацци на пляже в Мексике. Актриса проводит отпуск на курорте Кабо-Сан-Лукас вместе с мужем и детьми.

На снимках знаменитость предстала в слитном черном купальнике без бретелей, солнцезащитных очках и белой шляпе. Звезда наслаждалась морем и солнцем и даже не могла представить, что находится под прицелом камер. Проворные фотографы сумели запечатлеть Риз Уизерспун далеко не в самой лучшей форме. На снимках тело актрисы смотрится дряблым, на ногах и ягодицах отчетливо виден целлюлит, а на боках и животе заметны складки. 

Поклонники Блондинки в законе совсем не ожидали увидеть такие фото, ведь они привыкли, что на страницах модных журналов и в соцсетях Риз выглядит иначе. Смотрите галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ