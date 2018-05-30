Дмитрия Певцова застукали за поцелуями с Инной Маликовой

Новый клип Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы», снятый на песню «Склеим», вызвал бурные обсуждения поклонников коллектива. Героем видео стал актер Дмитрий Певцов. В ролике рассказывается история взаимоотношений мужчины и женщины, которые много лет вместе, а чувства у них уже угасли. Во время свидания они сидят в ресторане, а мужчина копается в телефоне, не обращая внимания на свою эффектную спутницу.

ФОТО: Instagram

«Никогда не требуйте совершенства. Если кто-то любит вас, будьте благодарны. Это чудо, которое нужно ценить. Именно это мы хотели показать нашим зрителям. Разрушить всегда легче, чем сохранить. И этот выбор зависит от каждого из нас!» - так описала происходящее в клипе Инна Маликова.

Режиссером видео выступил Глеб Сущев. Инна и Дмитрий обнимаются и целуются в течение всего видеоролика. «Когда я услышал трек, я сразу же представил сценарий и отправил его Инне. Оказалось, что наши идеи и видение совпали, и мы приступили к съемкам. Пожалуй, один из самых главных смыслов для человека — это его отношения с другими людьми. И чем они лучше и честнее, тем мы счастливее. В нашей работе солистов коллектива мне хотелось показать в виде ангелов, которые помогают паре вспомнить только самые лучшие моменты и начать снова ими дорожить», - рассказал режиссер.