ср, 30.05.2018
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Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах

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Морган Фримен.

ФОТО: STEPHEN CHERNIN/REUTERS

Адвокат актера утверждает, что ситуация — результат «злого умысла, подтасовки фактов и журналистской халатности».

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание Hollywood Reporter.

Адвокат актера Роберт Шварц передал письмо президенту CNN Джеффу Закеру с официальными требованиями.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес», — сообщается в письме.

Напомним, восемь женщин обвинили известного Фримена в сексуальных домогательствах. Сам актер назвал обвинения ложными.

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