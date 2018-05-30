Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание Hollywood Reporter.

«CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес», — сообщается в письме.