Полностью обнаженная: Кайли Миноуг опубликовала фото в честь своего 50-летия

Поклонники певицы поздравили ее с личным праздником и отметили, что выглядит Миноуг замечательно: «Не важно, сколько вам лет, вы абсолютно ошеломляющая, и я могу сказать сексуальна», «С днем рождения, Кайли, ты – вдохновение для всех американских женщин», «С днем рождения, Кайли. Отличный возраст. Зрелость, мудрость, еще и прекрасное тело, чтобы наслаждаться этим. Повеселись».