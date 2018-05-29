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Полностью обнаженная: Кайли Миноуг опубликовала фото в честь своего 50-летия

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Кайли Миноуг. Иллюстративное фото

ФОТО: Barry Batchelor / PA Wire/PA Images

Буквально вчера знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг праздновала свое 50-летие, пишет Сегодня.

На странице в Instagram Миноуг разместила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрываясь лишь яркой гитарой в стразах.

«И вот, начинается новое десятилетие. Насколько же я благодарна за мою жизнь. 50 ... Поехали!», – подписала фото Кайли.

Поклонники певицы поздравили ее с личным праздником и отметили, что выглядит Миноуг замечательно: «Не важно, сколько вам лет, вы абсолютно ошеломляющая, и я могу сказать сексуальна», «С днем рождения, Кайли, ты – вдохновение для всех американских женщин», «С днем рождения, Кайли. Отличный возраст. Зрелость, мудрость, еще и прекрасное тело, чтобы наслаждаться этим. Повеселись».

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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