Полностью обнаженная: Кайли Миноуг опубликовала фото в честь своего 50-летия
29 мая 2018 г., 17:55
Буквально вчера знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг праздновала свое 50-летие, пишет Сегодня.
На странице в Instagram Миноуг разместила фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрываясь лишь яркой гитарой в стразах.
«И вот, начинается новое десятилетие. Насколько же я благодарна за мою жизнь. 50 ... Поехали!», – подписала фото Кайли.
Поклонники певицы поздравили ее с личным праздником и отметили, что выглядит Миноуг замечательно: «Не важно, сколько вам лет, вы абсолютно ошеломляющая, и я могу сказать сексуальна», «С днем рождения, Кайли, ты – вдохновение для всех американских женщин», «С днем рождения, Кайли. Отличный возраст. Зрелость, мудрость, еще и прекрасное тело, чтобы наслаждаться этим. Повеселись».
Фото смотри ЗДЕСЬ!