Интернет в замешательстве: а как быстро вы сможете найти на этой картинке леденец?
29 мая 2018 г., 18:45
Известный художник Гергилий Дудас, который создал немало картинок с оптической иллюзией, предложил людям попробовать свои силы в новой загадке. На этот раз на изображении с мороженым нужно отыскать конфету на палочке.
Гергилий Дудас уже поражал интернет своей иллюзией, когда на картинке нужно было найти панду среди снеговиков. Теперь художник решил немного усложнить задачу и создал еще одну хитроумную головоломку.
Многие пользователи соцсети Facebook утверждают, что их отвлекает мороженое и они совершенно не могут найти леденец. В то время3, как небольшому проценту людей на поиски конфеты на палочке потребовалось всего минута.
А как быстро смогли найти конфету вы?