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Интернет в замешательстве: а как быстро вы сможете найти на этой картинке леденец?

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ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Известный художник Гергилий Дудас, который создал немало картинок с оптической иллюзией, предложил людям попробовать свои силы в новой загадке. На этот раз на изображении с мороженым нужно отыскать конфету на палочке.

Гергилий Дудас уже поражал интернет своей иллюзией, когда на картинке нужно было найти панду среди снеговиков. Теперь художник решил немного усложнить задачу и создал еще одну хитроумную головоломку. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Многие пользователи соцсети Facebook утверждают, что их отвлекает мороженое и они совершенно не могут найти леденец. В то время3, как небольшому проценту людей на поиски конфеты на палочке потребовалось всего минута.

А как быстро смогли найти конфету вы?

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