Интернет в замешательстве: а как быстро вы сможете найти на этой картинке леденец?

Гергилий Дудас уже поражал интернет своей иллюзией, когда на картинке нужно было найти панду среди снеговиков. Теперь художник решил немного усложнить задачу и создал еще одну хитроумную головоломку.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Многие пользователи соцсети Facebook утверждают, что их отвлекает мороженое и они совершенно не могут найти леденец. В то время3, как небольшому проценту людей на поиски конфеты на палочке потребовалось всего минута.