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Facebook напугал девушку напоминанием умереть

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Речь шла всего лишь о мероприятии с таким названием, но пользовательница соцсети испугалась, пишет Лайф.

Жительница Лондона Рэйчел рассказала о забавном напоминании Facebook: соцсеть предложила не забыть, что сегодня ей предстоит «умереть». Об этом она сообщила в своём Twitter, пост стал вирусным.

«Это всего лишь публичная лекция, на которую я собираюсь идти ночью, но, чёрт побери, что за уведомление!», - написала девушка.

Рэйчел показала скриншот с уведомлением от соцсети, на котором написано «Напоминание. У вас новое событие сегодня: «Смерть». Спросонья девушка немного испугалась, но потом поняла, что Facebook не желает ей смерти. Речь идёт о событии, которое его организаторы назвали «Смерть».

Пользователи Facebook назвали соцсеть «экзистенциальной» и пошутили, что это может быть новой функцией смартфона девушки. Один из них спросил Рэчел: «И что ты будешь делать в свои последние 12 часов?»

В конце концов девушка вспомнила, что на следующий день ей действительно нужно будет быть на кладбище, но не чтобы обрести вечный покой, а в качестве гостя на похоронах.

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