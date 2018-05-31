Facebook напугал девушку напоминанием умереть

Речь шла всего лишь о мероприятии с таким названием, но пользовательница соцсети испугалась, пишет Лайф.
Жительница Лондона Рэйчел рассказала о забавном напоминании Facebook: соцсеть предложила не забыть, что сегодня ей предстоит «умереть». Об этом она сообщила в своём Twitter, пост стал вирусным.
this is a public lecture I thought about going to tonight but fuck, what a notification pic.twitter.com/wwmFJdnBrr— Rachel (@underthenettle) May 29, 2018
«Это всего лишь публичная лекция, на которую я собираюсь идти ночью, но, чёрт побери, что за уведомление!», - написала девушка.
Рэйчел показала скриншот с уведомлением от соцсети, на котором написано «Напоминание. У вас новое событие сегодня: «Смерть». Спросонья девушка немного испугалась, но потом поняла, что Facebook не желает ей смерти. Речь идёт о событии, которое его организаторы назвали «Смерть».
Пользователи Facebook назвали соцсеть «экзистенциальной» и пошутили, что это может быть новой функцией смартфона девушки. Один из них спросил Рэчел: «И что ты будешь делать в свои последние 12 часов?»
В конце концов девушка вспомнила, что на следующий день ей действительно нужно будет быть на кладбище, но не чтобы обрести вечный покой, а в качестве гостя на похоронах.