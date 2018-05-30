Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 30 мая

Не стоит ожидать слишком многого от любимого человека. Если вы назначили на этот день романтическое свидание, не позволяйте мелким недоразумениям испортить его, предупреждает Dvorec.
Овен
Овны должны быть очень терпеливы, в противном случае они не только не достигнут поставленных целей, но и навлекут на себя серьезные неприятности. Кажется, что можно добиться исполнения любых желаний, если очень постараться, но это лишь иллюзия. Призовите на помощь здравый смысл, старайтесь рассуждать логически и не позволяйте себе строить воздушные замки – ситуация требует более полезных действий.
В личных отношениях не все гладко. Вы слишком мнительны и склонны искать тайный смысл в любых услышанных словах. Необходимо восстановить душевное равновесие, чтобы общение с окружающими перестало быть для вас утомительным. Помочь в этом могут прогулки, музыка, чтение или хобби – любое занятие, которое отвлечет вас от вымышленных переживаний хотя бы на время.
Телец
Достаточно удачен день с точки зрения работы, однако дел у вас будет много, и есть опасность переутомление, а как следствие – ухудшения самочувствия. Поэтому старайтесь соблюдать умеренность даже в трудовом рвении и не забывайте о своих интересах. Можно искать новых союзников, привлекать их к работе над новыми проектами: сегодня вы легко договоритесь с любыми партнерами.
Несколько хуже обстоят дела в личной сфере: эмоции накаляются, а ваши попытки контролировать ситуацию напрасны. Ваша задача – не преувеличивать важности существующих проблем и по мере сил отвлекать близких от неприятных размышлений.
Близнецы
Очень удачный день для тех, кто планирует покорить профессиональные вершины и подняться по карьерной лестнице. Сегодня у вас есть шанс опередить недоброжелателей и конкурентов, продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои незаурядные деловые качества и выдающиеся таланты. Трудности могут возникнуть лишь в решении вопросов, касающихся финансов и имущества; тут вам стоит прислушаться к советам старых знакомых.
Нежелательно посещение многолюдных собраний, сомнительных увеселительных заведений. Звезды предупреждают Близнецов о приступах раздражительности, острой эмоциональной реакции на самые мелкие недоразумения. Общение с членами семьи поможет вам вернуть душевное равновесие.
Рак
Раки добьются значительных успехов благодаря готовности сотрудничать с самыми разными людьми и умению находить общий язык даже с очень «трудными» особами. Однако будьте бдительны – коллеги наверняка постараются возложить именно на вас ответственность за решение самых сложных проблем. Финансовая ситуация нестабильна, возможны задержки ожидаемых денежных поступлений.
Снижен жизненный потенциал, возможно ощущение эмоционального и физического истощения. Держитесь подальше от людей, общение с которыми лишает вас душевных сил: сегодня вы очень уязвимы и дело может закончиться серьезным недомоганием. Зато общение с теми, кто вам действительно симпатичен, оставит исключительно приятное впечатление.
Лев
Этот день принесет Львам значительные успехи в работе, позволит добиться выдающихся результатов. Можно решать финансовые вопросы, обзаводиться движимым и недвижимым имуществом: сегодня звезды обещают вам исключительно выгодные сделки. Возможно появление новых партнеров и покровителей, а также восстановление старых деловых связей. Однако к важным переговорам нужно готовиться со всей серьезностью – на свое неотразимое обаяние сегодня рассчитывать не стоит.
С точки зрения общения с близкими людьми день очень хорош, а вот с новыми знакомствами личного характера торопиться не стоит. Звезды обещают удачу в поездках и советуют уделить побольше времени активному отдыху на природе.
Дева
Очень сильно влияние позитивных тенденций, и Девы сделают все возможное, чтобы этим воспользоваться. День подходит как для самостоятельной работы, так и для осуществления совместных проектов; планированием и решением организационных вопросов в любом случае придется заниматься именно вам. Появится возможность решить имущественные проблемы, обзавестись вещами, о которых вы давно мечтали.
День благоприятен для общения и новых знакомств. В любой компании вы будете чувствовать себя комфортно и едва ли окажетесь где-то нежеланным гостем. С близкими людьми можно обсуждать любые вопросы и проблемы: вы найдете нужные слова и непременно будете поняты правильно.
Весы
День не назовешь трудным, но Весы склонны впадать в панику из-за мелочей и расстраиваться по пустякам. Между тем, сегодня вам представится возможность одержать серьезные профессиональные победы и обзавестись полезными связями, решить имущественные вопросы и добиться успеха в решении творческих задач. Не стоит только торопиться с покупками – вы наверняка приобретете вещи, от которых вскоре захотите избавиться.
Поездки требуют осторожности, в остальном же звезды предоставляют вам полную свободу в проведении досуга. Хорошо пройдут встречи с давними знакомыми, можно восстановить дружеские или романтические отношения, прерванные в далеком прошлом.
Скорпион
Чрезвычайно удачный день с точки зрения делового общения, налаживания профессиональных отношений. Вы преуспеете в ведении переговоров, сможете заключить сделки на выгодных условиях, найдете надежных союзников. Самостоятельная работа также будет весьма продуктивной, если вы прислушаетесь к советам со стороны и воспользуетесь чужими идеями. День не подходит для покупок, велика вероятность напрасных расходов.
Массу удовольствия доставят вам активный отдых и общение с друзьями. Могут напомнить о себе старые знакомые; не отказывайтесь от встреч – они будут не только приятными, но и полезными. Скорпионы, жаждущие гармонии в романтических отношениях, смогут достичь ее, если проявят гибкость и терпение.
Стрелец
День связан с трудностями в общении – вас ждут разногласия с коллегами, друзьями и любимым человеком. Несколько больше понимания проявят родственники: вы можете рассчитывать на их помощь, поддержку и хороший совет. День подходит для работы и отдыха, вы ставите перед собой верные цели и упорно идете к их достижению.
Старайтесь не забывать о мелких проблемах: решать их нужно сегодня, иначе они будут стремительно увеличиваться в размерах. День подходит для выполнения давно данных обещаний – правда, не всегда вы будете делать это по собственному желанию. Нежелательно брать деньги в долг, обращаться в кредитные организации.
Козерог
Высок жизненный потенциал, легко преодолеваются трудности и решаются проблемы. В профессиональной сфере обстоятельства складываются удачно, можно завершать работу над старыми проектами или приступать к новым – в любом случае ваши способности не останутся незамеченными и невостребованными. Вероятно улучшение финансового положения.
Трудности в семье могут возникнуть у тех, кто привык руководить поступками близких, исправлять последствия чужих ошибок. Не торопитесь принимать решения – сейчас у вас есть возможность пересмотреть свое отношение к ситуации, сделать правильные выводы. Активное участие в общественной жизни позволит завязать интересные знакомства, однако романтические увлечения едва ли будут серьезными.
Водолей
День сложен с эмоциональной точки зрения: вы очень чувствительны к критике, обидчивы, раздражительны. Все это может привести к проблемам в общении, конфликтам с близкими людьми. Постарайтесь направить свою энергию в мирное русло. Можно, например, сосредоточиться на делах профессиональных – здесь вас ожидают значительные успехи.
Звезды советуют не отказываться от активного отдыха, занятий спортом, прогулок. Побалуйте себя посещением любимого кафе, покупкой вещей, о которых давно мечтали – позитивные эмоции очень важны. Даже если день будет напряженным, переутомление вам не грозит.
Рыбы
День напряженный и сложный. Однако Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе, которые позволят преодолеть любые трудности, да и жизненный потенциал находится на весьма высоком уровне. Довольно сложно решить проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми, однако преград для реализации творческих и профессиональных амбиций не возникнет: вы в силах добиться успеха самостоятельно.
Вероятны денежные поступления, возможно возвращение старых долгов или получение прибыли от давних сделок. Звезды советуют отказаться от посещения увеселительных заведений, отдыха в компании малознакомых людей. Физические нагрузки пойдут на пользу.