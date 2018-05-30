Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 30 мая

С точки зрения общения с близкими людьми день очень хорош, а вот с новыми знакомствами личного характера торопиться не стоит. Звезды обещают удачу в поездках и советуют уделить побольше времени активному отдыху на природе.

Дева

Очень сильно влияние позитивных тенденций, и Девы сделают все возможное, чтобы этим воспользоваться. День подходит как для самостоятельной работы, так и для осуществления совместных проектов; планированием и решением организационных вопросов в любом случае придется заниматься именно вам. Появится возможность решить имущественные проблемы, обзавестись вещами, о которых вы давно мечтали.

День благоприятен для общения и новых знакомств. В любой компании вы будете чувствовать себя комфортно и едва ли окажетесь где-то нежеланным гостем. С близкими людьми можно обсуждать любые вопросы и проблемы: вы найдете нужные слова и непременно будете поняты правильно.

Весы

День не назовешь трудным, но Весы склонны впадать в панику из-за мелочей и расстраиваться по пустякам. Между тем, сегодня вам представится возможность одержать серьезные профессиональные победы и обзавестись полезными связями, решить имущественные вопросы и добиться успеха в решении творческих задач. Не стоит только торопиться с покупками – вы наверняка приобретете вещи, от которых вскоре захотите избавиться.

Поездки требуют осторожности, в остальном же звезды предоставляют вам полную свободу в проведении досуга. Хорошо пройдут встречи с давними знакомыми, можно восстановить дружеские или романтические отношения, прерванные в далеком прошлом.

Скорпион

Чрезвычайно удачный день с точки зрения делового общения, налаживания профессиональных отношений. Вы преуспеете в ведении переговоров, сможете заключить сделки на выгодных условиях, найдете надежных союзников. Самостоятельная работа также будет весьма продуктивной, если вы прислушаетесь к советам со стороны и воспользуетесь чужими идеями. День не подходит для покупок, велика вероятность напрасных расходов.

Массу удовольствия доставят вам активный отдых и общение с друзьями. Могут напомнить о себе старые знакомые; не отказывайтесь от встреч – они будут не только приятными, но и полезными. Скорпионы, жаждущие гармонии в романтических отношениях, смогут достичь ее, если проявят гибкость и терпение.

Стрелец

День связан с трудностями в общении – вас ждут разногласия с коллегами, друзьями и любимым человеком. Несколько больше понимания проявят родственники: вы можете рассчитывать на их помощь, поддержку и хороший совет. День подходит для работы и отдыха, вы ставите перед собой верные цели и упорно идете к их достижению.

Старайтесь не забывать о мелких проблемах: решать их нужно сегодня, иначе они будут стремительно увеличиваться в размерах. День подходит для выполнения давно данных обещаний – правда, не всегда вы будете делать это по собственному желанию. Нежелательно брать деньги в долг, обращаться в кредитные организации.

Козерог