Безумное видео: женщина бреет себе ноги прямо в детском бассейне!

Кто-то в бассейне купается, кто-то в него писает, а некоторые бреют в нем ноги! Да, случается и такое! Главное, чтобы никого вокруг не смущало ваше поведение и ваши волосы, плавающие в воде, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Daily Mail.

Эта милая дама не успела привести себя в порядок к летнему сезону или просто пожалела денег на салон красоты.

А ведь на отдыхе хочется выглядеть на все сто. Вот она и решила тайком от других жильцов отеля побрить ноги в бассейне. Все бы ничего, но в нем полно детей!

Похоже, никто даже не обращает внимание на то, чем занимается эта женщина.

Только неизвестный отдыхающий на другом конце бассейна заметил, что происходит. Он и заснял все на камеру, а видео выложил в интернет.

В одной из соцсетей видео собрало более 1600 комментариев и около 50000 просмотров.

Смотрите видео ниже!

Вот что люди пишут под видео:

"Это отвратительно".

"А если кто-то наглотается воды с волосами. Бр-р-р-р".

"Чему я научился после посещения общественных бассейнов? Что люди - отвратительные животные".

"Никогда больше не буду плавать в общественном бассейне после увиденного".