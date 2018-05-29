Безумное видео: женщина бреет себе ноги прямо в детском бассейне!

Вот почему я в них не купаюсь.
Кто-то в бассейне купается, кто-то в него писает, а некоторые бреют в нем ноги! Да, случается и такое! Главное, чтобы никого вокруг не смущало ваше поведение и ваши волосы, плавающие в воде, пишет Lifter.com.ua со ссылкой на Daily Mail.
Эта милая дама не успела привести себя в порядок к летнему сезону или просто пожалела денег на салон красоты.
А ведь на отдыхе хочется выглядеть на все сто. Вот она и решила тайком от других жильцов отеля побрить ноги в бассейне. Все бы ничего, но в нем полно детей!
Похоже, никто даже не обращает внимание на то, чем занимается эта женщина.
Только неизвестный отдыхающий на другом конце бассейна заметил, что происходит. Он и заснял все на камеру, а видео выложил в интернет.
В одной из соцсетей видео собрало более 1600 комментариев и около 50000 просмотров.
Смотрите видео ниже!
Вот что люди пишут под видео:
"Это отвратительно".
"А если кто-то наглотается воды с волосами. Бр-р-р-р".
"Чему я научился после посещения общественных бассейнов? Что люди - отвратительные животные".
"Никогда больше не буду плавать в общественном бассейне после увиденного".
Вы согласны с мнениями комментаторов? Как бы отреагировали, увидев такое?