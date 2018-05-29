Константина Эрнста обязали выплатить штраф из-за Шурыгиной

В минувшем году выпуски «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной наделали немало шума. В сюжетах пропагандировался подростковый алкоголизм, а также аморальное поведение. Даниловский отдел судебных приставов столицы завел исполнительное производство на Константина Эрнста. Генеральный директор Первого канала должен выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей (360 евро). Решение вынесла мировой судья Виктория Дзержинская. Серии «Пусть говорят» с Шурыгиной нарушали закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В самих выпусках описывается сексуальное насилие над семнадцатилетней Дианой Шурыгиной, при этом сострадание к жертве насилия у общественности не возникает. Наоборот, многие участники телепрограммы становятся на сторону насильника», - говорится в постановлении.

К тому же ряд кадров чуть ли не агитируют людей к распитию алкогольных напитков «В передаче демонстрируется видео, на котором Диана Шурыгина в компании молодых людей едет в автомобиле и один из участников видео говорит, что «Диана бухущая в хлам. Упоротая». Самой Дианой не отрицается этот факт и не выражается какое-то негативное отношение к происходящему на видео. Также одна из участниц телепрограммы говорит: «Все подростки пьют, честно, большинство подростков пьют, гуляют с людьми молодыми, это нормально». Никто из участников программы ей не возразил. Таким образом, данная информация способна вызвать у детей желание употребить алкогольную продукцию, что является нарушением», - отметила судья.

ФОТО: Кадр из передачи Первого канала

Изначально, жалоба была направлена в Роскомнадзор людьми, которые посмотрели передачи о Шурыгиной. «Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время», – заявила сотрудник Роскомнадзора Татьяна Денискина.