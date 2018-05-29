Грудь повисла: оконфузившаяся Нетребко оправдалась за внешний вид

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нетребко порадовала многочисленных подписчиков, опубликовав свежее фото. На снимке всемирно известная артистка запечатлена вместе с сыном Тьяго. Мать и наследник с удовольствием едят голубое мороженое в вафельном рожке.

Изюминкой снимка стало невероятно яркое платье Анны. Артистка, известная своим незаурядным вкусом, облачилась в короткий свободный наряд, весь расцвеченный человеческими лицами, изображенными в мультипликационном стиле. Завершила образ сумочка цвета фуксии.

Поклонники пришли в восторг от Нетребко, а особо наблюдательные подписчики сделали вывод, что артистка скрывает под нарядом, не сковывающим движений, округлившийся живот. Однако не успели фанаты обрадоваться и рассыпаться в поздравлениях, как Анна умерила их пыл. В комментариях артистка дала понять, что в ближайшее время точно не родит второго ребенка.

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on May 28, 2018 at 7:11am PDT

"Друзья не будем называть свободное платье вздувшееся от ветра беременностью. Тем более что на фото видно что оно вздулось в бок и вверх, оно вздулось так что как будто у меня грудь повисла до пупа... секси... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором отреагировала на высказывания фанатов Анна. Артистка сообщила, что купила платье в Австралии.