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  • Какой симпатичный юноша: в Сети обсуждают 17-летнего сына Кэтрин Зета-Джонс

Какой симпатичный юноша: в Сети обсуждают 17-летнего сына Кэтрин Зета-Джонс

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ФОТО: Chris Pizzello/AP

В конце мая прощаются со школой не только дети российских знаменитостей, но и наследники голливудских звезд. 48-летняя Кэтрин Зета-Джонсопубликовала в Instagram снимки с выпускного своего 17-летнего сына Дилана, пишет Сплетник.

Вместе с мужем Майклом Дугласом она пришла на праздник, а потом с гордостью рассказала об этом фолловерам в соцсети.

«Выпускной за углом. Так горжусь тобою, Дилан, и люблю тебя»,— написала актриса.

А ее поклонники поспешили отметить, что сын знаменитости стал совсем взрослым и очень симпатичным.

«Какой симпатичный юноша!», «Он ваш близнец!», «У вас очень красивая семья!», «Поздравляю вашего симпатичного сына»,— прокомментировали фотографии фолловеры Кэтрин.

У Дилана есть еще родная сестра, 14-летняя Кэрис, которая уже выходит в свет с мамой.

Зета-Джонс любит проводить время с детьми и мужем, а иногда показывает их на своей странице в Instagram.

Фото смотрите Здесь!

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