Какой симпатичный юноша: в Сети обсуждают 17-летнего сына Кэтрин Зета-Джонс

Вместе с мужем Майклом Дугласом она пришла на праздник, а потом с гордостью рассказала об этом фолловерам в соцсети.

«Выпускной за углом. Так горжусь тобою, Дилан, и люблю тебя»,— написала актриса.

А ее поклонники поспешили отметить, что сын знаменитости стал совсем взрослым и очень симпатичным.

«Какой симпатичный юноша!», «Он ваш близнец!», «У вас очень красивая семья!», «Поздравляю вашего симпатичного сына»,— прокомментировали фотографии фолловеры Кэтрин.

У Дилана есть еще родная сестра, 14-летняя Кэрис, которая уже выходит в свет с мамой.

Зета-Джонс любит проводить время с детьми и мужем, а иногда показывает их на своей странице в Instagram.