Врослые Винни-Пух и Кристофер Робин: появился добрый трейлер нового фильма
29 мая 2018 г., 14:45
Многие с детства помнят добрую историю о медвежонке Винни-Пухе, который любил мед. Студия Disney сняла фильм, который основан на серии романов Алана Александра Милна о Винни-Пухе «Кристофер Робин». В сети уже появился добрый и теплый трейлер, пишет Сегодня.
Главную роль в картине исполнил Юэн МакГрегор, а в режиссерском кресле – Марк Форстер. В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.
Роли в картине озвучили Крис О'Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер Капальди и Брэд Гэррет. Премьера фильма запланирована на август этого года.