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Врослые Винни-Пух и Кристофер Робин: появился добрый трейлер нового фильма

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Многие с детства помнят добрую историю о медвежонке Винни-Пухе, который любил мед. Студия Disney сняла фильм, который основан на серии романов Алана Александра Милна о Винни-Пухе «Кристофер Робин». В сети уже появился добрый и теплый трейлер, пишет Сегодня.

Главную роль в картине исполнил Юэн МакГрегор, а в режиссерском кресле – Марк Форстер. В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Роли в картине озвучили Крис О'Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер Капальди и Брэд Гэррет. Премьера фильма запланирована на август этого года.

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