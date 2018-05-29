Врослые Винни-Пух и Кристофер Робин: появился добрый трейлер нового фильма

Главную роль в картине исполнил Юэн МакГрегор, а в режиссерском кресле – Марк Форстер. В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.