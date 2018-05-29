Вейперша на видео пускает дым из ушей. Вообще-то, это означает, что у нее проблемы

Видео с вейпершей, дымящей ушами, опубликовал в рубрике «Вейперские трюки» блог BoingBoing. Пускать дым колечками — устаревший навык, пишут авторы. Теперь, чтобы быть классным, надо уметь пускать дым из ушей. Примерно вот так:

Судя по крикам, друзья неизвестной девушки одновременно поражены и восхищены. Сама она тоже очень радуется тому, что умеет. Но вообще-то единственный способ заставить дым выходить из уха — это продырявить барабанную перепонку. Это может произойти из-за случайной травмы или неосторожного обращения с острыми предметами, но чаще всего это происходит из-за острого воспаления, пишут отоларингологи.

Носовые полости соединяются со средним ухом через евстахиеву тубу. При серьёзном воспалении среднего уха там может скапливаться гной, что вызывает сильную боль. Гной может прорваться наружу через барабанную перепонку. Тогда боль станет менее резкой, но начнутся выделения из ушей. Все это нужно срочно лечить, потому что иначе последствия могут быть очень серьезными.

Люди часто постят смешные видео, на которых пускают дым из ушей, хотя редко это происходит так интенсивно. Но такая способность — признак недолеченного воспаления. Если барабанная перепонка переформирована и не заживает, это значит, что инфекция снова может попасть в среднее ухо. Хронические воспаления могут привести к нарушениям слуха, а что самое неприятное — к менингиту и абсцессу мозга.