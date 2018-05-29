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Фото: дочь Герли Падар выросла настоящей красавицей

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ФОТО: Instagram

Дочь Герли Падар Аманда Ребекка выросла настоящей красавицей, которая занимается спортивными танцами. Совсем недавно гордый дядя Танель Падар выложил в Инстаграм милое фото с племянницей, пишет Elu24.

Танель Падар поделился добрым фото, на котором позирует со своей племянницей Амандой Ребеккой:

«На выходных ходил смотреть соревнования, в которых участвовала племянница. Поздравляю с очередной победой», - подписал фото гордый дядя.

 

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Аманда стала танцором высшего класса, которая уже давно занимает первые места на соревнованиях не только в Эстонии, но и во всем мире. Но это значит, что из-за соревнований девушка все меньше времени проводит в Эстонии и у нее довольно плотный график.

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