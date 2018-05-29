Владимир Долинский пытался покончить с собой в тюрьме

Владимир Долинский прославился после роли в юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев». На волне успеха актер попал в тюрьму.

В 1973 году знаменитый артист был осужден за незаконные валютные операции. По признанию Долинского, ему грозило от 5 до 15 лет лишения свободы или даже высшая мера наказания – расстрел. Он сознательно пошел на преступление, чтобы обеспечить вторую супругу Наталью и ее дочь. Всего актер был женат четыре раза, один из браков был фиктивный.

«Обыск дома, короче говоря, месяц я еще погулял, на меня дали показания девочки, у которых я скупал доллары… И «Лефортово», год и 17 дней я провел в камере под следствием. Это было страшно! С такой жизнью актерской распрощаться, там «Кабачок»… Вдруг, в одну секунду, тебя сажают в черную Волгу и – на Лубянку. Тяжелое было время», – поделился артист.

Находясь в камере, Долинский придумал план. Он специально порезал себе вены на руках, чтобы конвоиры приняли его за душевнобольного. По мнению актера, из психбольницы легче было сбежать. «Я расковырял вену, и все. Взяли меня, сделали, зашили, отняли все металлические предметы из камеры. Но рыбная кость – это та же бритва! И вот порезал горло!» – признался актер.

В камере артиста ожидал новый удар – от матери он узнал, что его супруга выгнала ее из дома и у нее появился другой мужчина. По словам Долинского, он тяжело переживал предательство любимой женщины. «Я так верил в Наташку… Впереди четыре года тюрьмы, ее нет. Во имя чего жить?» – поведал Долинский.

После окончания следствия его отправили в колонию-поселения. Как признался актер, там он начал крутить новые романы и вскоре позабыл неверную жену. В числе его любовниц были: жена местного участкового, сельская учительница... В общей сложности артист провел вдали от дома чуть больше трех лет. Когда он вернулся, то встретил старую знакомую Татьяну. С ней актер тоже попытался создать семью, но его вновь ждала неудача.

«Таня… Она родила, у нас появился маленький, восьмимесячный мальчик. На третий день он умер. Мы даже ему имя придумали – Артем», – поделился Владимир. Трагедия разрушила брак Долинского, вскоре они развелись.