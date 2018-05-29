Отец, потерявший сына, счел своим долгом проводить его девушку на выпускной

Мужчина уговорил Кейли пойти на выпускной бал и сделал так, чтобы она запомнила этот день как один из самых счастливых, пишет Лайф.
После того как Роберт Браун потерял своего 19-летнего сына в страшной аварии, мужчина счёл своим долгом проводить его девушку на выпускной. Юноша погиб всего за месяц до важной церемонии, и отец решил, что Картер точно бы хотел, чтобы его любимая Кейли Судерс не грустила в этот день, сообщает Fox News.
«Мой сын был добрым и заботливым, и Кейли тоже очень милая и уже давно стала частью нашей семьи. Когда день выпускного бала подходил всё ближе, то я решил, что мой сын хотел бы, чтобы Кейли пошла на него. Это и побудило меня сделать первый шаг», - признался Роберт.
Сначала Кейли не хотела идти на выпускной, но, получив предложение от отца Картера, не смогла ему отказать. В тот вечер всё было как положено — девочке устроили классическую фотосессию с кавалером, а на торжество они отправились на любимом автомобиле Картера — Audi TT. Перед этим Роберт и Кейли заехали в закусочную, где прошло первое свидание подростков.
«Я действительно повеселилась на выпускном, и я так благодарна, что Роб попросил меня пойти на него. Я знаю, что Картер был бы этому рад и что сейчас он улыбается до ушей, увидев, как я иду вместе с его папой», - сказала Кейли.
Кейли и Картер были лучшими друзьями в течение трёх лет, после чего между ними завязался роман. Подростки встречались год, когда произошла страшная трагедия. Юноша возвращался домой из университета в штате Индиана, когда не справился с управлением и получил серьёзную травму головы. Однако следом за смертью Картера семья Браун потеряла и старшего сына — 23-летнего Кристофера.