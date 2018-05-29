Отец, потерявший сына, счел своим долгом проводить его девушку на выпускной

После того как Роберт Браун потерял своего 19-летнего сына в страшной аварии, мужчина счёл своим долгом проводить его девушку на выпускной. Юноша погиб всего за месяц до важной церемонии, и отец решил, что Картер точно бы хотел, чтобы его любимая Кейли Судерс не грустила в этот день, сообщает Fox News.

«Мой сын был добрым и заботливым, и Кейли тоже очень милая и уже давно стала частью нашей семьи. Когда день выпускного бала подходил всё ближе, то я решил, что мой сын хотел бы, чтобы Кейли пошла на него. Это и побудило меня сделать первый шаг», - признался Роберт.

Сначала Кейли не хотела идти на выпускной, но, получив предложение от отца Картера, не смогла ему отказать. В тот вечер всё было как положено — девочке устроили классическую фотосессию с кавалером, а на торжество они отправились на любимом автомобиле Картера — Audi TT. Перед этим Роберт и Кейли заехали в закусочную, где прошло первое свидание подростков.

«Я действительно повеселилась на выпускном, и я так благодарна, что Роб попросил меня пойти на него. Я знаю, что Картер был бы этому рад и что сейчас он улыбается до ушей, увидев, как я иду вместе с его папой», - сказала Кейли.