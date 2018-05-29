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Не тратьте деньги... Ученые рассказали о бесполезности витаминных добавок

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Витамины. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Большинство популярных витаминных добавок не имеют эффекта на здоровье, выяснили исследователи из Университета Торонто. Об этом пишет Science Daily.

Выяснилось, что кальций, а также распространённые в пищевых добавках витамины С и D не оказывают положительного или отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.

При этом исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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