Не тратьте деньги... Ученые рассказали о бесполезности витаминных добавок
29 мая 2018 г., 11:48
Большинство популярных витаминных добавок не имеют эффекта на здоровье, выяснили исследователи из Университета Торонто. Об этом пишет Science Daily.
Выяснилось, что кальций, а также распространённые в пищевых добавках витамины С и D не оказывают положительного или отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.
При этом исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.