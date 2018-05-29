87-летний Краско и его молодая жена наперебой говорят о разводе

Наталья заявила, что пара пока ничего не подтверждает. В ответ на любые вопросы журналистов по этому поводу девушка ссылается на супруга – пусть сам проясняет ситуацию.

Заслуженный артист России, в свою очередь, заявил, что в семье все спокойно и никакого развода не будет, передает Пятый канал. Однако он не исключил, что это может произойти в обозримом будущем.

A post shared by Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) on May 27, 2018 at 1:51pm PDT

Краско добавил, что ни при каких обстоятельствах не станет силой удерживать молодую пассию. "Если ей понадобится, я ей дам волю сразу. Я ее уважаю и люблю. Она взрослая и самостоятельная. Я не имею права ее связывать", – обозначил свою позицию артист.

Стоит отметить, что пара частенько дает поводы для обсуждений и предположений о состоянии их отношений. Так, недавно Наталья выложила в социальных сетях фото с мужем и спросила у подписчиков, что они думают насчет разрыва, пишет Ura.ru.

"Как бы не повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми", – написала актриса в Instagram. Вероятно, супруги готовы отстаивать свой брак вопреки возникшим сомнениям и злым языкам.