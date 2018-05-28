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  • Фанаты Леонтьева пришли на отмененный концерт и были готовы ругаться матом: артист что, против Эстонии?

Фанаты Леонтьева пришли на отмененный концерт и были готовы ругаться матом: артист что, против Эстонии? ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

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Прошлой ночью портал Limon.ee сообщил об отмене концерта Валерия Леонтьева в Таллинне. Информация тут же разлетелась по интернету со скоростью света. Но далеко не все жители нашей родины прочитали об этом. 

Около сотни расстроенных людей почти со всей республики мы насчитали у главного входа ледового холла Tondiraba примерно за 30 минут нашего там пребывания. Нам удалось пообщаться с поклонниками Валерия Леонтьева из Таллинна, Тарту и Пярну. Все они собирались так, как на выпускной. Женщины надели лучшие наряды, сделали невероятные прически и макияж. Особенно не повезло приезжим. Они несколько часов ехали в автобусе, и, что самое обидное, еще столько же часов будут ехать назад несолоно хлебавши. 

Мы хотели задать вопросы поклонникам Валерия Леонтьева и говорить с ними об их эмоциях, но еще больше вопросов было у расстроенных фанатов нам. Вся необходимая информация была вывешена на дверях ледового холла, сами же двери в этот вечер были наглухо закрыты. На листовках поклонникам дали понять: ледовый холл Tondiraba лишь сдает в аренду площадь, а за отмену концерта ответственности не несет. Также там сообщалась о том, что делать с неиспользованными билетами и как не остаться без денег. 

Больше всех возмущалась женщина Лариса, которая постеснялась сказать всё нижеследующее на камеру: «Передайте им, что я возмущена и готова ругаться матом! Чтобы я еще пришла на концерт Леонтьева - никогда!»

Жительницы Пярну и вовсе поинтересовались сначала здоровьем артиста, а потом спросили: «Он что-то против Эстонии имеет?» Мы же случайно ответили: «К сожалению, нет». Имея ввиду, что уж лучше бы имел что-то против, тогда отмену концерта можно было бы обосновать. На данный момент официальной причиной отмены шоу артиста стала техническая. Что именно из техники не работало или не удалось почти за год подготовить - пока неизвестно. 

Смотрите видео! 

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