Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила, что от её имени работают мошенники

Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич заявила, что от её имени работают мошенники. Так, она опубликовала на своей странице в Инстаграме скриншот с аккаунта, с которого, по её словам, отвечают аферисты.

«Внимание! В Инстаграме появились мошенники, берущие у людей деньги от моего имени. Не ведитесь на этот развод. Не переводите деньги мошенникам», — отметила она.