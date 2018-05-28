Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила, что от её имени работают мошенники

28 мая 2018 г., 19:50
Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич призвала поклонников не попадаться на уловки, пишет Лайф.
Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич заявила, что от её имени работают мошенники. Так, она опубликовала на своей странице в Инстаграме скриншот с аккаунта, с которого, по её словам, отвечают аферисты.
«Внимание! В Инстаграме появились мошенники, берущие у людей деньги от моего имени. Не ведитесь на этот развод. Не переводите деньги мошенникам», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Ясевич получала от неизвестного угрозы в свой адрес. Ей написали: «Не пора ли за Новосёловой». Илона Новосёлова, финалистка седьмого сезона «Битвы», скончалась после падения с шестого этажа в прошлом году.