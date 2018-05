Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила, что от её имени работают мошенники

ВНИМАНИЕ‼️В Инстаграмм появились МОШЕННИКИ, берущие у людей деньги от моего имени‼️Не ведитесь на этот развод🙏🏻‼️Не переводите деньги мошенникам‼️#еленаясевич #elenayasevich #мошенники #битваэкстрасенсов #битвасильнейших #победительбитвыэкстрасенсов #тнт #экстрасенсыпротивдетективов #нтв #срочно

