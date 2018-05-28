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Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила, что от её имени работают мошенники

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"Битва экстрасенсов"

ФОТО: mke.ee

Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич призвала поклонников не попадаться на уловки, пишет Лайф.

Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич заявила, что от её имени работают мошенники. Так, она опубликовала на своей странице в Инстаграме скриншот с аккаунта, с которого, по её словам, отвечают аферисты.

«Внимание! В Инстаграме появились мошенники, берущие у людей деньги от моего имени. Не ведитесь на этот развод. Не переводите деньги мошенникам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Ясевич получала от неизвестного угрозы в свой адрес. Ей написали: «Не пора ли за Новосёловой». Илона Новосёлова, финалистка седьмого сезона «Битвы», скончалась после падения с шестого этажа в прошлом году.

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