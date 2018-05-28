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  • Как мило: Луиза Рыйвас выпустила серию натуральной косметики

Как мило: Луиза Рыйвас выпустила серию натуральной косметики

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ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Бренды звезд в мире красоты уже давно не новость: свои косметические линейки есть у Рианны, Дрю Берримор, Джессики Альбы и у членов семейства Кардашян-Дженнер, пишет портал Stiil.

В том же направлении движется и Эстония: создана новая серия косметики под названием Naba, которая выпущена под именем Луизы Рыйвас в сотрудничестве с фирмой, выпускающей натуральную косметику Ingli Pai, которая принадлежит ее теще.

«Naba - это серия натуральной косметики для детей, но она придется по душе и взрослым», - сказала Луиза.

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