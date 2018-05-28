57-летний Хью Грант впервые женился

По словам очевидцев, Грант и Эберштейн пришли туда не одни, а в компании своих друзей и близких и выглядели очень счастливыми.

Почему вдруг так внезапно пара решила связать себя узами брака, неизвестно. Вместе они уже больше шести лет и воспитывают троих детей (третий ребенок пары родился всего несколько месяцев назад). Также у актера есть еще двое детей от предыдущих отношений.

«Отцовство — это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось. Это неверояятно прекрасно — чувствовать всю эту любовь, которая тебя окружает. Внезапно ты понимаешь, что любишь кого-то больше, чем себя», — говорил он.

Интересно, что к браку Грант всегда относился довольно скептически и еще пару лет назад заявлял, что супружеская жизнь может быть неромантичной.