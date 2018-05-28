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57-летний Хью Грант впервые женился

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ФОТО: CAP/PLF/HFPA/©HFPA/PLF/Capital Pictures

57-летний британский актер Хью Грант и его 39-летняя возлюбленная Анна Эберштейн узаконили свои отношения и стали мужем и женой. Пара была замечена около одного из офисов Лондона, где регистрируют браки 25 мая, пишет Сплетник со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам очевидцев, Грант и Эберштейн пришли туда не одни, а в компании своих друзей и близких и выглядели очень счастливыми.

Почему вдруг так внезапно пара решила связать себя узами брака, неизвестно. Вместе они уже больше шести лет и воспитывают троих детей (третий ребенок пары родился всего несколько месяцев назад). Также у актера есть еще двое детей от предыдущих отношений.

«Отцовство — это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось. Это неверояятно прекрасно — чувствовать всю эту любовь, которая тебя окружает. Внезапно ты понимаешь, что любишь кого-то больше, чем себя», — говорил он.

Интересно, что к браку Грант всегда относился довольно скептически и еще пару лет назад заявлял, что супружеская жизнь может быть неромантичной.

«Если вы спросите меня, предназначены ли люди для того, чтобы 40 лет состоять в моногамных отношениях, я, конечно же, отвечу, что нет», — заявлял Грант.

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