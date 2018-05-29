Что готовит новый день: гороскоп на 29 мая

Прежде, чем приступать к обсуждению любых вопросов, постарайтесь разобраться в собственных чувствах, иначе путаница и взаимное непонимание только усилятся. Не стоит ожидать слишком многого от любимого человека. Если вы назначили на этот день романтическое свидание, не позволяйте мелким недоразумениям, вероятность которых очень велика, испортить его.

Есть шансы преуспеть в делах, проявив серьезность и ответственность. Рассчитывать на удачу и благоприятное стечение обстоятельств оснований нет – результат любого дела будет прямо пропорционален усилиям, приложенным для его достижения.

Овен

Овны должны быть очень терпеливы, в противном случае они не только не достигнут поставленных целей, но и навлекут на себя серьезные неприятности. Кажется, что можно добиться исполнения любых желаний, если очень постараться, но это лишь иллюзия. Призовите на помощь здравый смысл, старайтесь рассуждать логически и не позволяйте себе строить воздушные замки – ситуация требует более полезных действий.

В личных отношениях не все гладко. Вы слишком мнительны и склонны искать тайный смысл в любых услышанных словах. Необходимо восстановить душевное равновесие, чтобы общение с окружающими перестало быть для вас утомительным. Помочь в этом могут прогулки, музыка, чтение или хобби – любое занятие, которое отвлечет вас от вымышленных переживаний хотя бы на время.

Телец

Достаточно удачен день с точки зрения работы, однако дел у вас будет много, и есть опасность переутомление, а как следствие – ухудшения самочувствия. Поэтому старайтесь соблюдать умеренность даже в трудовом рвении и не забывайте о своих интересах. Можно искать новых союзников, привлекать их к работе над новыми проектами: сегодня вы легко договоритесь с любыми партнерами.

Несколько хуже обстоят дела в личной сфере: эмоции накаляются, а ваши попытки контролировать ситуацию напрасны. Ваша задача – не преувеличивать важности существующих проблем и по мере сил отвлекать близких от неприятных размышлений.

Близнецы

Очень удачный день для тех, кто планирует покорить профессиональные вершины и подняться по карьерной лестнице. Сегодня у вас есть шанс опередить недоброжелателей и конкурентов, продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои незаурядные деловые качества и выдающиеся таланты. Трудности могут возникнуть лишь в решении вопросов, касающихся финансов и имущества; тут вам стоит прислушаться к советам старых знакомых.

Нежелательно посещение многолюдных собраний, сомнительных увеселительных заведений. Звезды предупреждают Близнецов о приступах раздражительности, острой эмоциональной реакции на самые мелкие недоразумения. Общение с членами семьи поможет вам вернуть душевное равновесие.

Рак

Раки добьются значительных успехов благодаря готовности сотрудничать с самыми разными людьми и умению находить общий язык даже с очень «трудными» особами. Однако будьте бдительны – коллеги наверняка постараются возложить именно на вас ответственность за решение самых сложных проблем. Финансовая ситуация нестабильна, возможны задержки ожидаемых денежных поступлений.