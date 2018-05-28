Матери-одиночки в Голливуде

Кэти Холмс

За отношениями Тома Круза с его дочерью Сури мир следит годами: журналисты то и дело сообщают, что актер практически не видится с дочкой. Он сам никак не комментирует свою личную жизнь. 12-летняя Сури же проводит основную часть времени с мамой, что подтверждают не только слова очевидцев, но и многочисленные фото папарацци.

В интервью Холмс признается, что старается уделять дочери как можно больше внимания. При этом быть идеальной матерью, по словам звезды, получается не всегда, но она к этому стремится:

«Ты просто стараешься и выкладываешься по полной. В некоторые дни ты чувствуешь себя хорошей матерью, в некоторые — нет.»

Katie Holmes ja Suri Cruise detsembris 2017 ФОТО: Evan Agostini/AP

Шарлиз Терон

Замужество, судя по всему, никогда не было для 42-летней Шарлиз Терон целью номер один. Актриса в одиночку воспитывает приемных детей — сына Джексона и дочку Августу. Конечно, она не собиралась быть матерью-одиночкой, но раз уж так случилось, Терон относится к этому спокойно.

Знаменитость говорит в интервью:

«У меня тоже бывают неудачные дни, я тоже совершаю ошибки. Нелегко проходить через определенные периоды — например, есть такой возраст, когда дети любят издеваться над родителями и закатывать истерики. И они всегда выбирают наименее подходящее для этого время! Когда ты одна, напряжение слишком сильно. Но с того момента, как у меня есть мои малыши, я ни разу об этом не пожалела.»

ФОТО: KGLOS / MEGA

Мишель Уильямс

Актриса рассталась с отцом своей дочери Матильды Хитом Леджером всего за несколько месяцев до его гибели. Девочке тогда было два года. Мишель говорит, что справиться с ударом и сложностями материнства ей помогали родные и друзья, которые не оставили ее в непростой период.

«Если ты на протяжении 11 лет сама воспитываешь ребенка, ты расстаешься с романтическими представлениями о жизни, просто потому что появляется практическое понимание, что ты способна это сделать самостоятельно»,— говорит актриса.

Сейчас 37-летняя Уильямс встречается с финансовым консультантом Эндрю Юмансом.

Michelle Williams ja Matilda ФОТО: AFP / Scanpix

Скарлетт Йоханссон

33-летняя Скарлетт, кажется, никогда не бывает одинока, однако и долгих отношений у звезды не получается. На ее счету уже два брака, закончившихся разводом. От второго мужа — журналиста Романа Дориака — Йоханссон родила дочку Роуз, которую теперь воспитывает в одиночестве. Бывший супруг живет в Париже, так что вряд ли очень часто видится с ребенком.

Сейчас у Скарлетт новый бойфренд — сценарист Колин Жост. О том, как ей дается роль матери-одиночки, Скарлетт говорит честно: она восхищается женщинами, воспитывающими детей самостоятельно, потому что сама она «иногда просто на грани». Тем не менее актриса пытается найти равновесие между семьей и карьерой: