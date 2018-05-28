Матери-одиночки в Голливуде

Растить ребенка — серьезная работа, а уж если нужно делать это самостоятельно, без мужской помощи, на хрупкие женские плечи ложится двойная ответственность. Среди звезд Голливуда немало тех, кто сознательно принял эту ответственность на себя. Конечно, не будем строить иллюзий: знаменитости, в отличие от миллионов мам-одиночек, могут позволить себе нанять нескольких нянь и помощниц по хозяйству. И все же у этих женщин есть чему поучиться — хотя бы позитивному настрою и самостоятельности, пишет Сплетник.
Кэти Холмс
За отношениями Тома Круза с его дочерью Сури мир следит годами: журналисты то и дело сообщают, что актер практически не видится с дочкой. Он сам никак не комментирует свою личную жизнь. 12-летняя Сури же проводит основную часть времени с мамой, что подтверждают не только слова очевидцев, но и многочисленные фото папарацци.
В интервью Холмс признается, что старается уделять дочери как можно больше внимания. При этом быть идеальной матерью, по словам звезды, получается не всегда, но она к этому стремится:
«Ты просто стараешься и выкладываешься по полной. В некоторые дни ты чувствуешь себя хорошей матерью, в некоторые — нет.»
Шарлиз Терон
Замужество, судя по всему, никогда не было для 42-летней Шарлиз Терон целью номер один. Актриса в одиночку воспитывает приемных детей — сына Джексона и дочку Августу. Конечно, она не собиралась быть матерью-одиночкой, но раз уж так случилось, Терон относится к этому спокойно.
Знаменитость говорит в интервью:
«У меня тоже бывают неудачные дни, я тоже совершаю ошибки. Нелегко проходить через определенные периоды — например, есть такой возраст, когда дети любят издеваться над родителями и закатывать истерики. И они всегда выбирают наименее подходящее для этого время! Когда ты одна, напряжение слишком сильно. Но с того момента, как у меня есть мои малыши, я ни разу об этом не пожалела.»
Мишель Уильямс
Актриса рассталась с отцом своей дочери Матильды Хитом Леджером всего за несколько месяцев до его гибели. Девочке тогда было два года. Мишель говорит, что справиться с ударом и сложностями материнства ей помогали родные и друзья, которые не оставили ее в непростой период.
«Если ты на протяжении 11 лет сама воспитываешь ребенка, ты расстаешься с романтическими представлениями о жизни, просто потому что появляется практическое понимание, что ты способна это сделать самостоятельно»,— говорит актриса.
Сейчас 37-летняя Уильямс встречается с финансовым консультантом Эндрю Юмансом.
Скарлетт Йоханссон
33-летняя Скарлетт, кажется, никогда не бывает одинока, однако и долгих отношений у звезды не получается. На ее счету уже два брака, закончившихся разводом. От второго мужа — журналиста Романа Дориака — Йоханссон родила дочку Роуз, которую теперь воспитывает в одиночестве. Бывший супруг живет в Париже, так что вряд ли очень часто видится с ребенком.
Сейчас у Скарлетт новый бойфренд — сценарист Колин Жост. О том, как ей дается роль матери-одиночки, Скарлетт говорит честно: она восхищается женщинами, воспитывающими детей самостоятельно, потому что сама она «иногда просто на грани». Тем не менее актриса пытается найти равновесие между семьей и карьерой:
«Я не претендую на роль эксперта, я знаю о воспитании детей не более, чем все остальные. Быть работающей мамой невероятное испытание и невероятная удача. Но, думаю, всегда присутствует некое чувство вины. Когда ты работаешь, тебе кажется, что ты пропускаешь все важные моменты, связанные с детьми. Если ты с ребенком, ты думаешь, что недостаточно времени посвящаешь работе. Нужно искать баланс.»
Холли Берри
Не особенно везет в личной жизни и 51-летней Холли Берри: актриса в одиночку воспитывает двоих детей — дочь Налу и сына Масео. Отец девочки — модель Габриэль Обри, мальчика — Оливье Мартинес. С обоими экс-возлюбленными Берри рассталась со скандалом, отсудив право опеки над детьми
Быть матерью-одиночкой, по мнению Берри, не трагично: есть время на себя и на то, чтобы сконцентрироваться на детях. В прошлогоднем интервью актриса говорила:
«Я взяла короткий перерыв в романтических отношениях. И просто наслаждаюсь жизнью. Я провожу время с детьми, у меня есть возможность все обдумать, понять, что я хочу, в общем, есть время на то, чтобы просто побыть с собой.»
К тому же, как рассказывает звезда, роль матери-одиночки придала ей уверенности в собственных силах:
«Это большой урок для меня. Я поняла, что я бесстрашна. Я слишком многого боялась, решаясь на третий развод. Но еще больше меня пугала перспектива жить в несчастливом браке.»
София Вергара
Мы не перестаем удивляться тому, что этот красавчик рядом с 45-летней Софией Вергарой — ее сын Маноло. Актриса стала мамой, когда ей было всего 19. Год спустя она вышла замуж за отца своего ребенка, однако вскоре подала на развод и после расставания продолжила воспитывать Маноло одна, параллельно делая первые шаги в актерской карьере.
Удивительно, но, как рассказывает Вергара, отсутствие мужа лишь придало ей сил в ее стремлении к успеху:
«Я очень рано стала матерью-одиночкой. И то, что заставляло меня каждое утро вставать с кровати, то, что делало меня ответственной и мотивировало меня — это желание заработать, чтобы дать своему сыну все то, в чем он, по моему мнению, нуждался.»
Сейчас София считается самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой и счастлива в браке с Джо Манганьелло, а 26-летний Маноло с удовольствием появляется с ней на красных дорожках.
Сандра Баллок
Сандра Баллок усыновила мальчика по имени Луис в 2010 году, вскоре после разрыва с мужем Джесси Джеймсом. Точнее, процесс оформления они начали вместе с мужем, но, узнав о многочисленных изменах Джеймса, актриса решила расстаться с ним, но не отказываться от идеи усыновления. А через пять лет в ее семье появилась приемная дочь Лила.
Журналистам Баллок признавалась, что не чувствует, будто в ее жизни чего-то не хватает, только потому, что у нее нет второй половины:
«Если у меня появятся отношения с кем-то — отлично! Но я не считаю, что мне чего-то не хватает. Мне и так есть чем заняться.»
По признанию 53-летней звезды, быть матерью-одиночкой непросто, однако она вполне счастлива:
«Моя семья слегка чокнутая, но зато у нас есть главное — любовь и понимание. Это и есть настоящая семья.»
Дениз Ричардс
47-летняя актриса нас восхищает не только тем, что будто застыла во времени и совершенно не меняется с годами, но и тем, что выглядит совершенно счастливой, несмотря на свои, мягко говоря, непростые отношения с бывшим супругом Чарли Шином. От голливудского скандалиста у нее дочери Сэм и Лола, а уже после развода она удочерила еще одну девочку — Элоиз.
Почему она приняла такое решение? Как объясняет Дениз, ей не хотелось расставаться с мечтой о большой семье, даже несмотря на неудавшийся брак:
«Я знала, что хочу еще детей, я всегда мечтала о большой семье. После развода я думала, что скоро снова выйду замуж и стану мамой еще раз. Но замужества на горизонте не предвиделось, поэтому я решила расширить свою семью самостоятельно.»
Дайан Китон
У 72-летней актрисы два приемных ребенка (дочь Декстер вошла в ее семью в 1996 году, сын Дюк — в 2001). А вот замужем Китон никогда не была и говорит, что не собирается.
«Любовь моей жизни — мои дети и мама. Не чувствую, что нуждаюсь в мужчине», — сказала звезда в одном из своих интервью.
В прошлом у нее были романы с коллегами — Уорреном Битти, Аль Пачино, — но Дайан говорит, что «нашла любовь лишь в 50» — в этом возрасте она стала приемной мамой.
Кристин Дэвис
В 2011 году Кристин решила последовать примеру своей же героини из "Секса в большом городе" и удочерить девочку (дочь звезды зовут Джемма Роуз).
«Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой», — делилась актриса.
Только в отличие от Шарлотты Йорк, нашедшей все-таки свою любовь, Дэвис, как и прежде, свободна. Меньше месяца назад стало известно, что 53-летняя Кристин снова стала мамой: она усыновила мальчика. Знаменитость признается: решиться на усыновление не простой шаг.
«Это пугает, отчасти потому, что ты понимаешь: есть вероятность, что это не сработает. От этого ты на нервах... У меня всегда была мысль, что, возможно, я усыновлю ребенка, что есть такая вероятность. Сам процесс оформления тоже достаточно сложен: столько всяких правил, формальностей, а ты одна, и тебе труднее во всем этом разобраться.»