Фото: Пиппа Миддлтон в платье-халате показала округлившийся живот

Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюсом попали в объектив камеры, прогуливаясь по улицам Парижа. Также супругов видели на теннисном матче, на котором присутствовало множество знаменитостей.

Миддлтон была запечатлена в красном платье с запахом и белым принтом. Отметим, что наряд, на первый взгляд, похож на домашний халат. Поясок, завязанный под грудью, подчеркнул интересное положение барышни.

ФОТО: Gwendoline Le Goff / imago/PanoramiC

Слухи о том, что Пиппа беременна, появились еще в апреле 2018 года. В том же месяце официальный представитель знаменитого семейства подтвердил: Миддлтон-младшая ждет ребенка.

Мэттьюс для похода на спортивное мероприятие выбрал практичный классический образ: белая рубашка, бежевые брюки и шляпа в тон. Влюбленные ни на минуту не отходили друг от друга.

ФОТО: STEPHANE ALLAMAN/SIPA / STEPHANE ALLAMAN/SIPA