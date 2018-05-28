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  • Фото: Пиппа Миддлтон в платье-халате показала округлившийся живот

Фото: Пиппа Миддлтон в платье-халате показала округлившийся живот

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ФОТО: Gwendoline Le Goff / imago/PanoramiC

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа – настоящая знаменитость. Родственницу герцогини Кембриджской донимают папарацци. Ушлые фотографы следят за каждым ее шагом.

Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюсом попали в объектив камеры, прогуливаясь по улицам Парижа. Также супругов видели на теннисном матче, на котором присутствовало множество знаменитостей.

Миддлтон была запечатлена в красном платье с запахом и белым принтом. Отметим, что наряд, на первый взгляд, похож на домашний халат. Поясок, завязанный под грудью, подчеркнул интересное положение барышни.

ФОТО: Gwendoline Le Goff / imago/PanoramiC

Слухи о том, что Пиппа беременна, появились еще в апреле 2018 года. В том же месяце официальный представитель знаменитого семейства подтвердил: Миддлтон-младшая ждет ребенка.

Мэттьюс для похода на спортивное мероприятие выбрал практичный классический образ: белая рубашка, бежевые брюки и шляпа в тон. Влюбленные ни на минуту не отходили друг от друга.

ФОТО: STEPHANE ALLAMAN/SIPA / STEPHANE ALLAMAN/SIPA

Пара заключила брак в мае 2017 года. Джеймс Мэттьюс – бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда. Свадьба была роскошной. Невеста блистала в наряде, который напоминал свадебное платье ее сестры Кейт.

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