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  • Так вот ты какой, житель Каламая! Кальюлайд привлек внимание прохожих проверенным способом

Так вот ты какой, житель Каламая! Кальюлайд привлек внимание прохожих проверенным способом Смотрите галерею!

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Начиная с этой недели и до конца лета на улицах Пыхья-Таллинна пройдет серия фотовыставок под открытым небом. Первая из них торжественно открылась сегодня днем в Каламая. 

«Это хорошая возможность для местных фотохудожников представить свои работы жителям нашего района. Такие выставки гармонируют с имиджем Пыхья-Таллинна, который заслуженно считается наиболее творческим районом столицы», – сказал на открытии выставки старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Фотовыставки, которые в прошлом году организовала районная управа, пользовались у местных жителей большой популярностью – так и созрела идея продолжить проект этим летом.

ФОТО: Konstantin Sednev

Первыми свое творчество представили фотографы Анника Метсла и Бианка Сое. На суд прохожих они выставили десять портретов колоритных персонажей, которых можно встретить на улицах Каламая. В их число попали режиссер, постановщик и хореограф Саша Пепеляев, актриса Керсти Хейнлоо в руках с рыжим котом, а также другие энергичные и яркие жители района.

Самое забавное, что жители близлежащих домов могут ознакомиться с выставкой не выходя из дома. Смотрите галерею!

Следующая выставка в рамках этого интересного проекта пройдет 4 июня на площади Пельгулинна.

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