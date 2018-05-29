вт, 29.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Глаз не отвести! На гала-ужин в ресторан Gloria Элина Нечаева пришла в прозрачной кофточке

Глаз не отвести! На гала-ужин в ресторан Gloria Элина Нечаева пришла в прозрачной кофточке Смотрите галерею!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В минувшую субботу в ресторане Gloria была представлена команда поваров Gloria Chefs, которые будут защищать честь Эстонии на гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз»(Bocuse d'Or).

Гала-ужин посетили многие Эстонские знаменитости. Но внимание фотографов в этот вечер привлекла к себе несравненная Элина Нечаева, которая в этом году представила Эстонию на «Евровидении».

Смотрите, в каком красивом наряде Элина пришла в ресторан. Впрочем, его она уже показывала в Португалии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ