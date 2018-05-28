пн, 28.05.2018
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  • Счастливы вместе! Сценка из одного рижского двора растрогала людей

Счастливы вместе! Сценка из одного рижского двора растрогала людей

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ФОТО: Кадр из видео

В этой истории два героя: он - пожилой и, возможно, очень одинокий человек, для которого его питомец - весь мир. И она - милейшее создание, которое не прочь покататься на качелях. Да, это собака! Ну и что?

Как отмечают жители рижского района Золитуде, здесь часто можно встретить эту парочку. Кажется, что они так увлечены, что не замечают ничего вокруг.

Стоит отметить, что видео просмотрели и поделились тысячи латвийцев. Многие в шутку прокомментировали, что теперь знают, чем будут заниматься на пенсии.

Просто улыбнитесь, посмотрев эти кадры!

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