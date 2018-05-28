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Звезда сериала «Великолепный век» выложила фото в бикини и огребла по полной ФОТО

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ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

34-летняя турецко-германская актриса Мерьем Узерли за последние пару дней выложила несколько разных снимков в Instagram, где у неe 4,1 млн подписчиков. Но поклонники обратили внимание только на изменения во внешности.

Видимо, трансформации Мерьем на цвете волос не закончилась. Пользователи Сети решили, что девушка переборщила с ботоксом и пластикой.

И под обычным быстрым снимком с дочкой на пляже, и под снимками авторства Грега Вильямса поклонники говорили об одном: операции испортили любимую звезду.

Ранее у Мерьем были темные волосы и, возможно, меньше щеки и губы.

«Ведь была очень очень красивой женщиной! Зачем так издеваться над собой, я не понимаю», - пишут поклонники популярного сериала.

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