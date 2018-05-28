Звезда сериала «Великолепный век» выложила фото в бикини и огребла по полной

Видимо, трансформации Мерьем на цвете волос не закончилась. Пользователи Сети решили, что девушка переборщила с ботоксом и пластикой.

И под обычным быстрым снимком с дочкой на пляже, и под снимками авторства Грега Вильямса поклонники говорили об одном: операции испортили любимую звезду.

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on May 22, 2018 at 3:21am PDT

Ранее у Мерьем были темные волосы и, возможно, меньше щеки и губы.

«Ведь была очень очень красивой женщиной! Зачем так издеваться над собой, я не понимаю», - пишут поклонники популярного сериала.