Звезда сериала «Великолепный век» выложила фото в бикини и огребла по полной

28 мая 2018 г., 12:05
34-летняя турецко-германская актриса Мерьем Узерли за последние пару дней выложила несколько разных снимков в Instagram, где у неe 4,1 млн подписчиков. Но поклонники обратили внимание только на изменения во внешности.
Видимо, трансформации Мерьем на цвете волос не закончилась. Пользователи Сети решили, что девушка переборщила с ботоксом и пластикой.
И под обычным быстрым снимком с дочкой на пляже, и под снимками авторства Грега Вильямса поклонники говорили об одном: операции испортили любимую звезду.
Ранее у Мерьем были темные волосы и, возможно, меньше щеки и губы.
«Ведь была очень очень красивой женщиной! Зачем так издеваться над собой, я не понимаю», - пишут поклонники популярного сериала.