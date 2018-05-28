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  • «Девочка-Эйнштейн» с редчайшей генной мутацией волос растрогала весь мир

«Девочка-Эйнштейн» с редчайшей генной мутацией волос растрогала весь мир

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Полуторагодовалая Тэйлор Макгоуэн появилась на свет с генетической мутацией, которую называют «синдром нерасчесываемых волос». Из-за этой особенности кроха стала звездой интернета, пишет Daylimail.

По данным международного Института генетики, в мире зарегистрировано около ста человек, страдающих от «синдрома нерасчесываемых волос».

Журналисты пообщались с семьей девочки с этой редчайшей особенностью. По словам мамы малышки Кары Макгоуэн, Тэйлор родилась совсем без растительности на голове, но тогда она и представить не могла, что это может быть симптомом патологии.

Когда крохе исполнилось пять месяцев, у нее начали пучками расти волосы, которые были похожи на белый пух. Светлые волосы Тэйлор, которой сейчас уже полтора года, всегда стоят дыбом, несмотря на все усилия родителей уложить их бальзамами.

«Куда бы мы ни пошли, люди не могут удержаться от комментариев по поводу прически моей дочери. Правда, далеко не все высказывания можно назвать добрыми. Порой меня спрашивают, не сует ли Тэйлор пальцы в розетку», — рассказала журналистам Кара Макгоуэн. 

В итоге семья смирилась с прической их маленькой дочери, которую прозвали «Эйнштейн 2.0».

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