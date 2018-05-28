Да, вам не показалось: самые странные образы моделей на ERKI Moeshow в Таллинне

LimonИскусствоДа, вам не показалось: самые странные образы моделей на ERKI Moeshow в ТаллиннеДа, вам не показалось: самые странные образы моделей на ERKI Moeshow в ТаллиннеLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать28 мая 2018 г., 11:24Вчера, 27 мая, в ангаре Порта Ноблесснер в Таллинне состоялся показ ERKI Moeshow.Перед ценителями моды свои коллекции показали 21 дизайнер из Эстонии и других стран. Однако далеко не каждый из созданных ими образов пришелся бы по вкусу жителям Эстонии. Портал Elu24 выбрал самые сумасшедшие и странные наряды! Смотри галерею!moeshowмодаталлинн