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  • Да, вам не показалось: самые странные образы моделей на ERKI Moeshow в Таллинне

Да, вам не показалось: самые странные образы моделей на ERKI Moeshow в Таллинне

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Вчера, 27 мая, в ангаре Порта Ноблесснер в Таллинне состоялся показ ERKI Moeshow.

Перед ценителями моды свои коллекции показали 21 дизайнер из Эстонии и других стран. Однако далеко не каждый из созданных ими образов пришелся бы по вкусу жителям Эстонии. 

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