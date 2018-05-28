Гордон рассказала о причинах развода Кержаковых

Правозащитница Катя Гордон несколько лет назад помогала первой жене Кержакова в суде. По словам адвоката, ответственность за развод спортсмена лежит только на нем, передает Лайф.

"Однажды мне позвонила жена Кержакова Милана (это было уже после смерти её папы). Она проявила себя как адекватный и добрый человек. Честно говоря, защищая Катю Сафронову, я думала, что Милана — гламурная бездушная девочка, которая из ревности хочет навредить сопернице. Но, поговорив с ней, поняла, что она просто заложница обстоятельств", — рассказала Гордон.

A post shared by Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) on May 13, 2018 at 2:52am PDT

На тот момент Кержаков судился с женой за право единоличной опеки над сыном Игорем. Он не разрешал супруге видеться с ребенком, настаивая, что ей нельзя доверять заботу о мальчике.

По мнению Гордон, у футболиста завышенная самооценка, которая мешает ему строить отношения с женщинами. Она также отметила, что верит слухам о многочисленных изменах футболиста.