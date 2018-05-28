Гордон рассказала о причинах развода Кержаковых

На днях стало известно, что Александр Кержаков расстался с супругой Миланой. В своем "инстаграме" молодая женщина прокомментировала ситуацию, отметив, что разочаровалась в возлюбленном и считает его падшим человеком.
Правозащитница Катя Гордон несколько лет назад помогала первой жене Кержакова в суде. По словам адвоката, ответственность за развод спортсмена лежит только на нем, передает Лайф.
"Однажды мне позвонила жена Кержакова Милана (это было уже после смерти её папы). Она проявила себя как адекватный и добрый человек. Честно говоря, защищая Катю Сафронову, я думала, что Милана — гламурная бездушная девочка, которая из ревности хочет навредить сопернице. Но, поговорив с ней, поняла, что она просто заложница обстоятельств", — рассказала Гордон.
На тот момент Кержаков судился с женой за право единоличной опеки над сыном Игорем. Он не разрешал супруге видеться с ребенком, настаивая, что ей нельзя доверять заботу о мальчике.
По мнению Гордон, у футболиста завышенная самооценка, которая мешает ему строить отношения с женщинами. Она также отметила, что верит слухам о многочисленных изменах футболиста.
"Я знакома с Кержаковым. Мое впечатление: это человек со звёздной болезнью, тщеславный, самолюбивый. Что касается его развода с Миланой, то я не удивилась такому итогу. Периодически всплывали сплетни о его изменах. Я свечку не держала, но есть люди, которые окружены слухами об изменах, а есть люди, о которых такого и не подумать. Думаю, и Екатерина, и Милана в этом плане достаточно натерпелись", — отметила Екатерина.